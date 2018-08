Giulia De Lellis risponde: “Sfruttata? Cerco l’amore? Come sto?”

Giulia De Lellis a ruota libera fa finalmente chiarezza sulla sua situazione: “Sono stata sfruttata? Cerco l’amore in questo momento? Come vivo questo periodo?” Tutte le risposte

Giulia De Lellis, a distanza di settimane dalla rottura con Andrea Damante, fa finalmente chiarezza sul periodo che sta attraversando. Fino ad ora, infatti, si era limitata a messaggi e dichiarazioni piuttosto vaghi, nonostante si potesse comprendere piuttosto nitidamente il suo sentire. Nelle ultime ore l’influencer ha però voluto esternare in maniera diretta ciò che sta passando. Dunque, ecco che su Instagram ha aperto alle domande dei fan e ha risposto a tutto. Come sta dopo la storia finita con l’ex tronista di Uomini e Donne? Sta cercando un nuovo amore? Si è sentita sfruttata da certe situazioni?

“Perché non dovrei essere felice? I problemi della vita sono altri. Sono molto fortunata e…”, Giulia rispode

Tantissimi i fan di Giulia (su Instagram pochi giorni fa ha sfondato il muro dei 3 milioni di follower, con tanto di dedica mozzafiato) che si stanno chiedendo come stia affrontando questo periodo di grandi cambiamenti. La De Lellis ha così deciso di mettersi a disposizione ed esaurire tutte le curiosità che ruotano attorno a lei grazie a una serie di Instagram Stories. Come vive questo momento della sua vita? “Sto bene. Mi prendo cura di me e faccio tutto quello che mi fa stare bene”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice. Qualcuno non ne è convinto e crede che non sia felice, sperando almeno che sia serena. “Te la faccio io a te questa domanda: perché non dovrei essere felice? – scrive la De Lellis – I problemi della vita sono altri. Sono molto fortunata e sono molto felice; è un periodo di riassestamento, ma non mi lamento”. Pare che Damante non sia più una spina nel fianco e pare anche che la “vita stravolta” (usando una sua espressione di qualche giorno fa) non le stia facendo male.

Giulia De Lellis: la risposta sulla ricerca d’amore e sui furbetti del mondo dello spettacolo

Se dunque ha voltato pagina e Andrea fa parte del passato, che stia anche cercando l’amore? Sì, ma non quello che solitamente s’intende. “Ovunque. Non ho mai smesso – riflette – Mi danno amore tantissime persone, tantissime cose, molti momenti e a volte ricordi. Lo cerco e lo prendo ogni giorno in qualcosa di diverso”. Giulia sembra davvero serena e per nulla abbacchiata. Spazio allora a un’altra domanda spinosa. Si è mai sentita sfruttata per la popolarità raggiunta da qualche furbetto? “Ci provano in tanti – scrive schietta -. Avverto facilmente questo e spesso prendo le distanze quando noto atteggiamenti di quel tipo. In questi ambienti ci sono molti conoscenti, ma i miei amici sono quelli di sempre”.