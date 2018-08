Giulia De Lellis: “La mia vita stravolta…” e il grazie a Simona Izzo

By

Giulia De Lellis si svela: “La mia vita stravolta…”, poi il ricordo della lezione avuta da Simona Izzo

Il momento è particolare, a tratti malinconico, a tratti spensierato: è il duplice stato d’animo di chi vive il capolinea di un amore, di chi viaggia sul binario parallelo del ricordo nostalgico e del futuro che verrà. E per Giulia De Lellis il ‘domani’ promette bene, seppur il sentimento con Andrea Damante è ormai tramontato del tutto (salvo sorprese). Infatti, nell’ultimo messaggio postato su Instagram e diretto ai suoi 3 milioni di follower, L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una sintesi del periodo passato e di quello a cui andrà incontro. Tra l’altro, nel farlo, non si è scordata di una lezione avuta al Grande Fratello Vip da Simone Izzo, una “persona speciale”, come lei stessa l’ha definita.

Giulia e le parole di Simona Izzo: “Tu non sei ipocondriaca tesoro, tu ami semplicemente la vita, da morire”

“Casina d’estate, profumo di mare e famiglia 🐚 – scrive Giulia – Ultimi giorni di vacanza prima di ripartire carica!”. Cosa riserva il futuro imminente? “Viaggi ma soprattutto nuovi e grandi progetti che come sempre condivideremo insieme (ai fan, ndr)”. E qui si volta al passato, guardando a chi era all’inizio del viaggio: “Se mi fermo a pensare a come la mia vita è stata stravolta nell’arco di quasi tre anni rimango ancora un po’ scioccata”. Dunque ecco cadere a fagiolo l’insegnamento avuto da Simona Izzo: “Una persona speciale (Simona, ndr) una volta mi disse: ‘Tu non sei ipocondriaca tesoro, tu ami semplicemente la vita, da morire’. Dio è vero, io amo troppo la vita, io amo troppo vivere”.

Andrea Damante non citato da Giulia: dopotutto ogni cosa ha una fine

“E qualunque sia la vostra situazione – chiude la De Lellis – con qualsiasi problema, con le imperfezioni, i disagi o le disavventure: amatela. È una… Provate a pensarci. Viviamo, dovrebbe bastare già”. Come si può facilmente notare l’ex Damante non è citato, anche se nella ‘vita stravolta’, con pro e contro, entra di diritto pure lui. E pazienza se il gran ritorno non ci sarà. Giulia pare che se ne sia già fatta una ragione e che guardi avanti. Andrea fa lo stesso. Dopotutto ogni cosa ha una fine, anche l’amore.