Mai dire talk, stangata di Marina La Rosa: il Gf Vip oggi? “Entrano cani e porci”

Mai Dire Talk, Marina La Rosa ricorda il suo Grande Fratello: ecco cosa è cambiato in 18 anni di reality

Ne è passato di tempo da quanto in TV è stata trasmessa la prima puntata in assoluto del Grande Fratello. Diciotto anni per la precisione. La prima edizione del Gf ha letteralmente spalancato le porte ad un nuovo format televisivo in Italia che, negli anni, è stato proposto e riproposto in ogni salsa. Per commentare l’ultima edizione, a Mai dire talk, è stata chiamata in causa uno dei personaggi che hanno fatto la storia dei reality, ovvero: Marina La Rosa (ora ospite fissa nel nuovo programma della Gialappa’s Band). Cosa è cambiato in tutti questi anni? Secondo Marina i partecipanti, o meglio, la genuinità di questi.

Grande Fratello Vip, arriva la stangata di Marina La Rosa: “Ora entrano cani e porci”

In diciotto anni di Grande Fratello, Vip e Nip, cosa è cambiato? Cosa pensa Marina La Rosa dell’ultima edizione del Gf Vip? A questa domanda, a Mai dire Talk, l’ex gieffina ha risposto in maniera schietta e senza troppi giri di parole. “Nel 2000” – l’anno in cui Marina partecipò alla prima edizione del Gf – ” Era un esperimento sociale, eravamo più ingenui”. Oggi? “Nel 2018 possiamo chiamarlo un vero e proprio reality dove entrano cani e porci”. Un parere sincero quello di Marina La Rosa che, anche questa volta, non si è certo tirata indietro dal dire la sua.

Marina La Rosa a Verissimo: “Ho rifiutato il Grande Fratello Vip”

Del Grande Fratello Vip Marina La Rosa, proprio recentemente, ne aveva parlato anche ai microfoni di Verissimo. A Silvia Toffanin, nello specifico, l’ex concorrente del primo Gf aveva confessato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip ma di aver rifiutato. L’Isola dei Famosi? “Potrebbe piacermi” ha dichiarato invece “È un’esperienza di vita forte”.