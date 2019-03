Ascolti tv giovedì 28 marzo: boom per Mentre ero via contro Colorado

By

Ascolti tv ieri, chi ha vinto la sfida del giovedì sera del 28 marzo 2019

La sfida agli ascolti tv di giovedì 28 marzo 2019 è stata vinta a mani basse dalla fiction Mentre ero via. Il debutto della serie televisiva su Rai 1 ha convinto ben 5.39 milioni di spettatori, pari al 23.59% di share. Sulle altre reti, invece, i dati sono evidentemente più bassi. Su Canale 5 Io vi troverò è stato seguito da 2.09 milioni di telespettatori, con il 9.44% di share. A seguire troviamo l’8.64% del debutto della nuova stagione di Colorado e poi ancora 5.30% per Dritto e rovescio su Rete 4, 5.49% per Piazzapulita su La7. Questi i dati della prima serata, ma scopriamo gli altri ascolti tv del 28 marzo 2019.

Ascolti tv giovedì 28 marzo 2019, i dati

Nell’access prime time ha vinto la sfida Amadeus contro Striscia la Notizia! I Soliti Ignoti infatti è stato scelto da 5.086.000 spettatori con il 20.2%. Il TG satirico di Canale 5 ha registrato ieri sera il 18.6% di share, con una media di 4.721.000 spettatori. Bene Un posto al sole, con 1.845.000 spettatori pari al 7.3%. Questi invece i risultati degli altri game show della televisione: Guess My Age ha intrattenuto 668.000 spettatori con il 2.7%, mentre Boom su Nove 331.000 spettatori e l’1.3%. La Rai ha vinto la sfida anche nel preserale, con il 25.3% e 4.889.000 spettatori per L’Eredità contro il 20.5% e 3.863.000 spettatori di Avanti un altro. Nella seconda serata, invece, segnaliamo l’11.6% e i 942.000 spettatori del ritorno del Maurizio Costanzo Show, con protagonista anche Mara Venier.

Ascolti tv 28 marzo 2019, i dati di giovedì mattina

Nella mattinata di Canale 5, 782.000 spettatori (14.4%) hanno scelto di seguire Mattino Cinque. Un risultato inferiore rispetto a quello raccolto da Storie Italiane, che invece è stato seguito da 831.000 spettatori (17.4%). 13.5% di share per La Prova del Cuoco, con 1.401.000 spettatori. L’appuntamento con gli ascolti tv torna naturalmente domani per scoprire chi vincerà la sfida di stasera: Ciao Darwin si confermerà leader della serata contro La Corrida?