Ascolti tv, giovedì 20 settembre 2018: buon esordio per Pechino Express

By

Giovedì 20 settembre 2018: ascolti tv Pechino Express e Non dirlo al mio capo

Parte bene la nuova edizione di Pechino Express. A rischio chiusura dopo il flop dello scorso anno, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato 1.900.000 telespettatori durante la prima puntata in onda su Rai Due giovedì 20 settembre 2018. Picchi di 2 milioni di telespettatori per il programma, che ha sicuramente giovato dell’effetto novità data dalla location, ovvero l’Africa. Se Pechino ha registrato un buon esordio, a vincere la gara degli ascolti è stata però Rai Uno con la seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2.

Gli ascolti tv di Non dirlo al mio capo non deludono Rai Uno

La fiction con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada continua a macinare consensi su consensi. La seconda puntata della seconda stagione ha ottenuto 4.559.000 spettatori pari al 21.64% di share. Un successo inarrestabile: a nulla può la concorrenza Mediaset, che ha proposto il film Mission Impossible con Tom Cruise. La pellicola, un classico del cinema d’azione, non ha interessato più di 1.515.000 spettatori pari all’8.25% di share.

È partita bene la nuova stagione televisiva per la Rai

Tra fiction, programmi e approfondimenti, è decisamente partita al meglio la nuova stagione televisiva per la Rai. Tra i recenti successi della rete pure Domenica In che, complice il ritorno di Mara Venier, ha battuto dopo anni di sconfitte la Domenica Live di Barbara d’Urso.