Ascolti Tv, Mara Venier contro Babrara d’Urso: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv, Domenica 16 Settembre 2018: Mara Venier con Domenica In batte Barbara d’Urso con Domenica Live

Il ritorno di Domenica In e Domenica Live era attesissimo dal pubblico italiano. I telespettatori italiani si sono infatti divisi tra Mara Venier su Rai Uno e Barbara d’Urso su Canale 5. La curiosità di vedere la prima tornare a condurre il talk-show che l’ha resa nota a tutti era davvero molta, così come erano tante le aspettative su ciò che avrebbe mandato in onda la seconda. Alla fine, gli ascolti tv di questa domenica 16 Settembre 2018 parlano chiaro e tondo. A vincere è stata la zia d’Italia. Domenica In ha registrato infatti circa 2 milioni e 500 mila telespettatori nella parte iniziale e 2 milioni e 100 mila nella seconda parte.

Barbara d’Urso battuta da Mara Venier con Domenica In: ascolti tv di Domenica Live

Domenica Live ha registrato non più di un milione e novecento mila telespettatori circa, pari al 16.5% di share. La stessa Barbara d’Urso aveva dichiarato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere sicura che nella gara di ascolti avrebbe vinto la sua collega e amica Venier. Alla fine, i numeri le hanno dato ragione. Senza dubbio, il ritorno di Mara a Domenica In non ha assolutamente giovato a Canale 5. La diretta interessata ha anche ringraziato tramite un post Instagram tutti quelli che l’hanno seguita con affetto nel corso della prima puntata. Non ci resta perciò che attendere e capire come andrà a finire nel corso di questa pienissima e interessantissima stagione televisiva. Restano comunque i programmi tv più seguiti dagli italiani della domenica pomeriggio.

Ascolti Tv: grande successo per La Vita Promessa

Grandissima giornata per Rai Uno. Oltre ad aver vinto la gara di ascolti nel pomeriggio, anche in prima serata ha registrato risultati a dir poco sorprendenti. La Vita Promessa è infatti stata seguita da quasi cinque milioni di spettatori. Canale 5 con i Wind Summer Festival non ha sfiorato neanche i due milioni. Insomma, il 16 Settembre 2018 è stata una buonissima giornata per la Rai.