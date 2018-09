Barbara d’Urso, torna Domenica Live: sorpresa nella prima puntata

Domenica Live, Barbara d’Urso entusiasta: una prima puntata ricca di sorprese e novità

Barbara d’Urso sta tornando anche con Domenica Live. La prima puntata della nuova stagione del talk-show del fine settimana è infatti attesa per 16 Settembre 2018. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato le sue domeniche pomeriggio quando era ancora una bambina. Durante l’infanzia trascorreva molto tempo insieme a suo padre in qualche parco giochi o zoo. Da adolescente amava invece uscire con le amiche e andare a ballare, anche se raccontava a suo papà di essere andata solo al cinema. Ora, la domenica pomeriggio della donna è dedicata solo ed esclusivamente all’intrattenimento dei telespettatori italiani. Per la prima puntata, Barbarella sembra aver riservato ai suoi fan davvero molte sorprese.

Barbara d’Urso, la prima puntata di Domenica Live: novità e anticipazioni

Barbara d’Urso ha svelato che nella prima puntata di Domenica Live ci sarà un imperdibile incontro con Loredana Lecciso. A quanto pare, l’ex di Al Bano si renderà protagonista indiscussa, anche se non ci è ancora dato sapere in che modo. Durante la stagione vedremo in oltre tanti nuovi spazi, come quello dedicati ai tradimenti. La conduttrice stessa ha rivelato alcune piccole anticipazioni sulla sua amatissima trasmissione. “Quest’anno vogliamo lanciare le mini-fiction sulla vita dei nostri ospiti. Immaginate i vedere degli attori professionisti che ricreano alcuni momenti particolarmente emozionanti della vostra vita. Stiamo anche pensando a uno spazio dedicato ai tradimenti in stile Perfetti Sconosciuti.”

Domenica Live contro Domenica In: Barbara d’Urso contro Mara Venier

Tanta curiosità di sapere chi tra Barbara e Mara Venier vincerà la gara di ascolti della domenica. Le due amiche si ritroveranno infatti l’una contro l’altra. La d’Urso è convinta che ha vincere sarà proprio la sua collega. “… Il suo ritorno è molto atteso, perché è bravissima e perché ci sono alcune circostanze che oggettivamente la favoriscono.” Insomma, non sarà facile quest’anno per Mediaset riuscire a battere ogni domenica la Rai.