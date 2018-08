Aida Nizar resta in Italia per lavorare accanto a Barbara d’Urso

L’estate è quasi finita per Barbara d’Urso che è pronta a tornare in tv con i suoi programmi: Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il primo partirà ufficialmente lunedì 3 settembre mentre il secondo domenica 16 settembre. Tra le novità della stagione, la presenza fissa di Aida Nizar, la vivace spagnola dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. L’ex gieffina ha annunciato il suo ritorno in tv su Instagram, dove ha svelato di essere diventata una presenza fissa dei contenitori pomeridiani della d’Urso. Un sogno che si realizza per Aida che da tempo desiderava di lavorare in Italia. Certo, la Nizar non è ancora diventata una Iena – come sogna da anni – ma chi ben comincia…

Il video in cui Aida Nizar annuncia il suo ritorno in tv

Oltre ad Aida Nizar nella nuova stagione di Pomeriggio 5 e Domenica Live, non mancherà Francesca Cipriani. La bionda soubrette è stata riconfermata: da anni è una delle preferite di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso: estate al lavoro per la conduttrice e attrice

Quella ancora in corso è un’estate di lavoro per Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset ha preferito tornare sul set anziché godersi le meritate ferie. Nei mesi più caldi Carmelita ha approfittato della pausa dei suoi programmi per girare la nuova stagione de La Dottoressa Giò, fiction degli Anni Novanta che la vede protagonista nei panni di un’ostetrica. La nuova serie andrà in onda su Canale 5 a gennaio. Nonostante la mole di lavoro, Barbarella non ha trascurato la vita privata: da qualche settimana ha cominciato una frequentazione con Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello.

Barbara d’Urso e il flirt con Alberto del Grande Fratello

“Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili”, ha detto Alberto del Grande Fratello 15.