Barbara d’Urso frequenta Alberto Mezzetti, lui conferma: “Sono io lo chef muto”

Chi è lo chef muto di Barbara d’Urso? Alberto Mezzetti del Grande Fratello

I follower ci avevano visto lungo: lo chef muto che Barbara d’Urso ha citato ma non ha mai mostrato nelle sue storie su Instagram è Alberto Mezzetti. A confermarlo il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha chiarito il Tarzan di Viterbo. Dunque, la d’Urso continua a frequentare il suo gieffino preferito nonostante sia impegnata sul set della nuova serie de La Dottoressa Giò. Alberto ci ha tenuto però a precisare: “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ci vediamo”. Per il momento, quindi, non si può parlare di una vera e propria relazione, ma di una frequentazione che procede con una certa costanza.

Alberto Mezzetti è pazzo di Barbara d’Urso

“Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili”, ha detto Alberto del Grande Fratello 15. Mezzetti è già uscito a cena con Barbara d’Urso ma spera presto di conquistarla del tutto. “Le ho mandato una penna con una lettera con la seguente scritta: potresti fissarmi un appuntamento sulla tua agenda?”, ha confidato il giovane. Cosa avrà deciso Barbarella? Di sicuro non è facile per la verace napoletana ritagliarsi del tempo libero. Dopo la fine delle riprese de La Dottoressa Giò tornerà in televisione: lunedì 3 settembre ricomincia Pomeriggio 5 mentre da domenica 16 settembre si riparte con Domenica Live.

Alberto Mezzetti: “Quest’anno niente vacanze”

Intanto per Alberto si prospetta un’estate all’insegna del lavoro. L’imprenditore laziale è molto richiesto per serate ed eventi e non avrà tempo per le vacanze. “Ormai se ne parla l’anno prossimo”, ha puntualizzato il 34enne.