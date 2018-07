Alberto Mezzetti del GF sorprende Barbara d’Urso: i retroscena della cena insieme

Alberto Mezzetti e la cena a sorpresa per Barbara d’Urso: tutti i retroscena dell’incontro e i dettagli della serata trascorsa insieme

Alberto Mezzetti, come molti sanno, sia prima che dopo la sua vittoria al Grande Fratello 15 non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Barbara d’Urso. Finito il reality, inoltre, l’ex gieffino ha ribadito più e più volte di essere attratto dalla conduttrice, sperando forse di attirare l’attenzione di quest’ultima. Questo suo atteggiamento, alla fine, ha spinto qualcuno a parlare di un possibile frequentazione tra lui e la conduttrice. Ma dove sta la verità? Lui e Barbara si frequentano d’avvero lontano dalle luci della ribalta? Ebbene, sulla questione si è espresso proprio Alberto Mezzetti che, al settimanale Oggi, ha raccontato anche tutti i retroscena di una serata in particolare, quella dove lui ha avuto l’occasione di cucina per la sua amata Carmelita.

Alberto Mezzetti stupisce Barbara d’Urso: “Volevo sorprenderla…con le sorprese e le attenzioni si conquistano le donne”

Cosa ci facevano Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso insieme a cena di recente? L’incontro, come affermato dal vincitore del Grande Frattello 15, non sarebbe stato programmato da entrambi. “Un amico comune mi ha invitato a casa sua perché sapeva che sarebbe venuta anche lei” ha infatti spiegato l’ex concorrente del GF “Volevo sorprenderla e così è stato”. Alberto, in fondo, lo ha sempre detto che il suo punto forte è il corteggiamento. Le donne? “Si conquistano con le sorprese e le attenzioni: io so corteggiare come nessuno al mondo”.

Alberto Mezzetti cotto di Barbara d’Urso: “Ho un debole per le sue cosce… le sue sono perfette”

Alberto Mezzetti, nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, non si è certo risparmiato in complimenti quando gli hanno detto di parlare dei suoi sentimenti per Barbara d’Urso. “Ho un debole per le sue cosce: le sue sono perfette, la caviglia poi è in linea perfetta col suo ginocchio” ha infatti dichiarato “Le ventenni se le sognano quelle gambe… Ha una bocca meravigliosa con dei denti perfetti. Bianchissimi. Mentre i suoi occhi sono magnetici”.