Alberto Mezzetti: “Sono innamorato della d’Urso, ho un debole per le sue cosce”

Alberto Mezzetti del Grande Fratello intervista Oggi: le ultime dichiarazioni su Barbara d’Urso

È ufficiale: Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 15, si è innamorato di Barbara d’Urso. A dichiararlo il Tarzan di Viterbo nell’intervista rilasciata a Oggi, nel numero in edicola da giovedì 12 luglio. Dopo aver vinto il reality show di Canale 5, Alberto ha cominciato a corteggiare la conduttrice Mediaset. I due hanno condiviso una cena tete-a-tete a Milano e ora si sentono tutti i giorni, come svelato da Mezzetti. Che è determinato più che mai a far capitolare la dottoressa Giò. Ma cosa ha detto il gieffino nelle ultime dichiarazioni alla stampa? Scopritelo con noi!

Alberto del Grande Fratello: “Barbara d’Urso? Provo sensazioni fortissime”

“Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche! A pensarci bene sono decisamente innamorato”, ha raccontato Alberto del Grande Fratello. La differenza d’età (Barbarella ha quasi trent’anni di più del ragazzo!) non spaventa il Mezzetti, che ha addirittura confessato di aver fatto per la prima volta l’amore a 18 anni con una donna di 40. “Non mi sono mai piaciute le ragazzine”, ha assicurato Alberto. Che non crede molto nel sacramento del matrimonio, come puntualizzato: “Sposarla? Quello no. Non mi sposerò mai. Potrei pensare a un matrimonio indiano al massimo…”.

Barbara d’Urso ha cosce bellissime: parola di Alberto Mezzetti del Grande Fratello

“Ho un debole per le sue cosce: le sue sono perfette, la caviglia poi è in linea perfetta col suo ginocchio. Le ventenni se le sognano quelle gambe… Ha una bocca meravigliosa con dei denti perfetti. Bianchissimi. Mentre i suoi occhi sono magnetici. Mi guarda pochi secondi ed è come se lo facesse da ore. Le sue mani poi sono affusolate e proporzionate. I suoi piedi da ballerina sono piedi vissuti. Poi ha unghie perfette. Mi consumo a guardarla”, ha poi concluso Alberto Mezzetti. Ma cosa pensa Barbara d’Urso di queste parole così importanti?

Barbara d’Urso continua a lavorare: no comment su Alberto Mezzetti del Grande Fratello

Al momento Carmelita non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione su Alberto Mezzetti. In questi giorni la napoletana è impegnata sul set della nuova stagione de La Dottoressa Giò, che tornerà su Canale 5 a gennaio 2019. Ma, siamo sicuri, Barbara avrà modo di chiarire la faccenda a settembre, quando tornerà al timone di Pomeriggio 5 e Domenica Live…