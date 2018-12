Ascolti tv giovedì 20 dicembre, Sanremo Giovani vs Ultimo 5 con Raoul Bova

Ieri su Rai1 la coppia Pippo Baudo- Rovazzi non conquista il pubblico

Non sono stati certamente brillanti gli ascolti che hanno accolto il debutto di Sanremo Giovani. Nella serata di ieri, giovedì 20 dicembre 2018, su Rai1 lo show musicale condotto da Pippo Baudo in coppia con Rovazzi non ha entusiasmato il pubblico. La trasmissione in onda sulla prima rete Rai è stata infatti visto da 2.428.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale 5 l’appuntamento era invece con la seconda e ultima puntata di Ultimo 5 – Caccia ai Narcos. La serie tv targata Mediaset con protagonista Raoul Bova ha raccolto davanti al video 3.334.000 spettatori. La fiction ha registrato una share pari al 16.2%. Tornando ai canali Rai, su Rai2 è andato in onda il film Saving Mr Banks con Emma Thompson e Tom Hanks. Il film ha interessato 1.531.000 spettatori pari al 7.1% di share. Infine su Rai3 il film Dio esiste e vive a Bruxelles ha raccolto davanti al video 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%.

Su Canale 5 Raoul Bova ancora nei panni del comandante Ultimo

Accoglienza tiepida quella riservata ieri sera, giovedì 20 dicembre, alla prima delle due puntate di Sanremo giovani su Rai1. Il programma condotto da Pippo Baudo e Rovazzi ha portato per la prima volta le promesse della musica direttamente sul palco del Teatro Ariston per la 69ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Su Canale 5 l’appuntamento era con l’ultima puntata di Ultimo 5 che vede Raoul Bova vestire i panni del comandante Ultimo. Questa volta il protagonista è contattato dall’Interpol per compiere una missione molto rischiosa. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 Fausto & Furio – Nun potemo perde ha intrattenuto 1.087.000 spettatori (4.9%) mentre su Rete4 la prima puntata Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo ha registrato 1.237.000 spettatori con il 6% di share.

I programmi in onda su La7, TV8 e sul Nove

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi in onda in prima serata ieri, giovedì 20 dicembre La7, TV8 e sul Nove. Su La7 l’appuntamento era con la maratona di episodi della serie tv Body of Proof che ha registrato 540.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 è andato in onda un classico del cinema come il film Ben Hur che ha raccolto davanti al teleschermo 474.000 spettatori con il 2.2%. Infine sul Nove I Grandi Papi ha raccolto 236.000 spettatori con l’1%.