Einar vince la prima puntata di Sanremo giovani: il cantante conquista tutti

Einar vince la prima puntata di Sanremo giovani e conquista il posto al Festival di Sanremo 2019

Il pubblico è in delirio sui social. A vincere la prima puntata di Sanremo giovani è Einar con il brano Centomila volte. Stiamo parlando di un volto molto amato dai telespettatori, in particolare quelli che da sempre seguono Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante ha, infatti, preso parte alla scorsa edizione del talent, dove è riuscito a conquistare davvero tutti. Non è, però, arrivato alla vittoria, conquistata da Irama, suo grande amico. Ora il pubblico è felice di poter vedere entrambi salire sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019. Il nome del vincitore di Amici è stato annunciato proprio durante questa serata e i telespettatori hanno subito iniziato a sperare che il suo amico Einar arrivasse insieme a lui nel noto programma della musica. Ebbene Ortiz ce l’ha fatta: insieme ai 22 Campioni si esibirà durante il noto Festival della musica. Un grande traguardo quello raggiunto dal giovane cantante, che ad Amici aveva commosso tutti con il suo difficile passato. “No non ci credo, ma è vero? Grazie mille davvero di cuore davvero felice e incredulo, wow”, dichiara Einar dopo aver scoperto di essere lui il vincitore.

Einar, Federica Abbate e i Deschema sul podio: il cantante di Amici conquista tutti

Trionfa, dunque, Einar in questa prima puntata. Sul podio anche Federica Abbate e i Deschema. Tutti e tre avranno la possibilità, grazie a un progetto organizzato dalla Rai e dal Ministero degli Esteri, di esibirsi in una tournée nelle più importanti città di tutto il mondo, tra cui Tunisi, Toronto, Barcellona e Buxelles. Rovazzi rivela che tutti e tre rivestiranno il ruolo di ambasciatori della musica italiana. Nel frattempo, Einar conquista il primo posto con il brano Centomila volta. Dopo la sua esibizione, i giurati avevano espresso il loro forte apprezzamento nei confronti del giovane cantante. In particolare, Ortiz è riuscito a convincere la giuria in studio, ma anche il pubblico a casa e Claudio Baglioni. “Lui ci sta dentro le cose, in questa canzone non sbrachi mai, sei sempre dentro al pezzo, bravo”, aveva rivelato Luca Barbarossa.

Prima puntata Sanremo giovani: classifica, Federica Abbate vince il premio della critica

Einar aveva colpito con la sua esibizione anche Luca Bizzarri: “A me ha fatto particolarmente impressione che hai fatto sembrare questa canzone semplice da cantare e invece non lo è”. Intanto, a seguire i tre sul podio la classifica vede: Andrea Biagioni con Alba piena, Giulia Mutti con Almeno tre, Ros con Incendio, Marte Marasco con Nella mia testa, Fosco 17 con Dicembre, Wepro con Stop/Replay, Fedrix & Flaw con L’impresa, Diego Conti con 3 gradi e Symo con Paura di amare. Federica Abbate vince il premio della critica.