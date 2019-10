Ascolti tv, domenica 6 ottobre 2019: c’è chi sale e chi scende

By

Gli ascolti tv di ieri domenica 6 ottobre 2019: i dati di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Imma Tataranni

Un’altra domenica impegnativa in tv. Quella del 6 ottobre 2019 è stata una serata piena di programmi tv e fiction da seguire sui principali canali televisivi. Ad aggiudicarsi la serata è stata ancora una volta la fiction Rai: la terza puntata di Imma Tataranni è stata seguita sul primo canale Rai da quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori con il 19.50% di share. Si è difesa bene Canale 5 con Live-Non è la d’Urso, che cresce di due punti rispetto all’esordio: la puntata che sta facendo discutere per lo scontro tra Barbarella e Marco Columbro ha appassionato più di due milioni di telespettatori con il 13.32% di share. Cala, invece, Fabio Fazio, che quest’anno va in onda su Rai 2 con il suo Che tempo che fa: la seconda puntata ha oscillato tra il 7 e l’8% di share.

Gli ascolti tv della domenica pomeriggio del 6 ottobre 2019

Per quanto riguarda la domenica pomeriggio continua a trionfare la Domenica In di Mara Venier seppur con un piccolo calo. La puntata di domenica 6 ottobre 2019 ha totalizzato il 16.30%: la settimana precedente lo share fluttuava tra il 17 e il 18%. Ad ogni modo zia Mara batte le soap di Canale 5: la domenica pomeriggio Beautiful, Una Vita e Il Segreto non vanno oltre il 12% di share. Barbara d’Urso con Domenica Live ha invece avuto la meglio su Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

Gli ascolti tv di Domenica In, Domenica Live e la Fialdini

Il nuovo programma di Francesca Fialdini ha ottenuto il 12.98% di share mentre Domenica Live, con la replica di Mercedesz Henger alla madre Eva, ha registrato il 13.69% di share.