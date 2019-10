Mercedesz Henger: la replica a Eva su Peracchi e i sospetti della d’Urso

Mercedesz Henger a Domenica Live: la versione dei fatti su Lucas Peracchi, la risposta a Eva e i sospetti di Barbara d’Urso (la ragazza ha avuto un attacco di panico prima dell’intervista)

Mercedesz Henger, ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il fidanzato Lucas Peracchi. La sua ospitata è arrivata dopo che sua madre Eva ha dichiarato in diverse interviste televisive e cartacee che l’ex tronista sarebbe protagonista di violenze fisiche nei suoi confronti. Prima di iniziare, la giovane ha avuto un attimo di sbandamento, un principio di attacco di panico. La d’Urso si è sincerata che tutto potesse proseguire, dicendo anche a Mercedesz che l’incontro avrebbe potuto essere tranquillamente rimandato o sospeso. “No, ce la faccio”, si è fatta forza la ragazza…

“Lucas non mi mena […] Secondo te Barbara io rimango con una persona che mi mette le mani addosso?”

“Non sono qui per offendere mia madre, ma per chiarire la mia situazione”, esordisce Mercedesz dichiarando a chiare lettere che il fidanzato è ben altra persona rispetto a quella dipinta dalla madre: “Lucas non mi mena […] Secondo te Barbara io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? La cosa più intelligente che mia mamma ha fatto è stato far passare che io sono stata plagiata da Lucas.” La ragazza si riferisce al fatto che ora la sua credibilità è stata minata. La d’Urso però nutre dei sospetti: “Io nella mia vita ho conosciuto grandi donne con quattro p… così che però si sono fatte plagiare da uomini. Spero sia come dici tu. Ti faccio vedere sms che mi ha girato tua mamma… Leggendo queste cose mi può venire il sospetto…”

“Perché tua madre è venuta qua? Perché? Non ha bisogno di visibilità”

Alla menzione dei suddetti sms (non svelati), Mercedesz non si è scomposta dicendo che ogni scambio di messaggi potrebbe essere decontestualizzato e riletto in chiavi diverse, facendo emergere false verità. “Perché tua madre è venuta qua? Perché? Non ha bisogno di visibilità, io allora mi chiedo perché?” ha incalzato ancora la d’Urso. “Non me lo spiego”, la replica della ragazza che ha poi specificato che non parlerà più della vicenda, evitando di rilasciare altre interviste.