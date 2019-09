Eva Henger a Domenica Live: “Salvate mia figlia da Lucas Peracchi”

Eva Henger a Domenica Live parla della figlia Mercedesz e di Lucas Peracchi

Dopo le accuse via Instagram e a mezzo stampa, Eva Henger è approdata a Domenica Live per chiedere aiuto in merito alla situazione della figlia Mercedesz. L’ex moglie di Riccardo Schicchi non ha più rapporti con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi per via di Lucas Peracchi. Eva ha ricostruito l’intera vicenda nel salotto Mediaset e ha ammesso a Barbara d’Urso che tra Lucas e Mercedesz è accaduto qualcosa di brutto, che ha cambiato per sempre l’opinione della Henger nei confronti del genero. Non solo: Eva è tornata a ribadire che l’ex tronista di Uomini e Donne è violento nei confronti della fidanzata, che sarebbe vittima di una certa dipendenza verso il modello.

Le parole di Eva Henger su Mercedesz e Lucas Peracchi

“Un po’ di tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Il giorno dopo l’ha giustificato e scelto di dare una seconda possibilità. Lui è venuto a casa mia in Ungheria, si è scusato e anche io l’ho perdonato. In alcuni momenti della loro relazione sono arrivata addirittura a difenderlo”, ha raccontato Eva Henger a Domenica Live. “Quest’estate ho scoperto che le botte non erano finite e Mercedesz si è rifugiata a casa mia dove è stata qualche giorno. Poi io sono partita per un lavoro a Sharm el Shaik e quando sono rientrata lei era tornata da lui. Lei ha allontanato tutti, anche le sue amiche, il fratello, lo zio. Ha contatti solo con mia madre”, ha aggiunto Eva Henger.

Eva Henger: “Mercedesz non ha più Whats App”

“Quando è uscita la storia delle false corna di Mercedesz con Andrea Montovoli lui è sparito, minacciava di suicidarsi, lei ha addirittura chiamato la polizia. Lui fa tutto questo per uscire sui giornali e così è stato. Oggi Mercedesz non ha più Whats App: dopo che è successo tutto questo il suo numero è finito in rete e lei è stata costretta ad eliminare l’applicazione dal telefono”, ha confidato Eva Henger a Barbara d’Urso. L’attrice ungherese ha poi aggiunto che è successo un altro fatto gravissimo: Lucas, a quanto pare, avrebbe costretto Mercedesz a fare qualcosa che la ragazza non voleva. Eva ha però preferito non rivelare di più, limitandosi a sottolineare che la figlia è “psicologicamente plagiata”.

L’appello di Eva Henger alla figlia Mercedesz Henger

“Non riesco a parlare con mia figlia. Mercedesz, non ti ho educata così”, ha infine detto sconsolata Eva Henger, che ha voluto lanciare in qualche modo un appello alla 28enne. Prima o poi la web influencer replicherà alle dichiarazioni della madre?