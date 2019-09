Lucas Peracchi sostiene di esser stato tradito. Mercedesz: “Ha bevuto”

Lucas Peracchi e Mercedesz, colpo di scena: lui pubblica un’alce con lunghe corna scrivendo: “Situazione attuale”. Accusa la Henger di averlo tradito con un attore, ma lei sbotta su Instagram: “Aveva bevuto, è stato tutta la notte su Google”

Altro colpo di scena sulla love story tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. L’ex tronista e la modella, nelle scorse ore, hanno dato vita a un botta e risposta quasi surreale. Attualmente, nonostante la lite, non si capisce se siano ancora assieme oppure no. Una cosa è certa, sono in vacanza in Sardegna. Chissà se ritorneranno in coppia o da single. Ma passiamo ai fatti: Peracchi poche ore fa ha lasciato intendere senza troppi giri di parole di essere stato tradito da Mercedesz, pubblicando una serie di Instagram Stories di facile interpretazione. Prima ha diffuso delle foto in cui si vedono la Henger e l’attore Andrea Montovoli insieme sorridenti, poi uno scatto di un’alce con delle lunghe corna. Quest’ultima foto è stata arricchita con l’eloquente didascalia: “Situazione attuale”. La ragazza vista la situazione ha dato la sua versione, assai diversa da quella di Lucas.

Mercedesz: “Passare per una traditrice, cosa che non sono stata mai e mai sarò, mi fa schifo”

“Di solito non rispondo a queste cavolate che fa Lucas quando è alterato…” Esordisce una spazientita Mercededz sul suo profilo Instagram. Ecco quindi la sua versione dei fatti, assai diversa da quella dell’ex tronista: “Passare per una traditrice, cosa che non sono stata mai e mai sarò, mi fa schifo”. La figlia di Eva passa a dire che Peracchi dovrebbe ben sapere come funzionano i social e che le cose da lui pubblicate fanno assai rumore. Poi svela altri fatti, rivolgendosi direttamente a lui: “Tu sei un geloso, dannatamente, in maniera assurda, in maniera repressa che poi quando sbotti fai delle caz….te”. A questo punto spiega cosa è accaduto, raccontando che ieri sera, lui si è fatto prendere un po’ troppo dopo che stavano chiacchierando sull’argomento ex. “Ieri ha imprecato e io sono andata a dormire. Era alterato, aveva bevuto… lasciamo stare”, sostiene la Henger che poi si scusa con Andrea Montovoli.

“Lucas ha passato tutta la notte su google. E si è fissato con Andrea Montovoli.”

“Io, Andrea, non lo sento da anni”, prosegue Mercedesz. Ma perché Lucas è arrivato a postare certe foto (che ha poi rimosso)? La Henger fornisce una spiegazione anche su questo, affermando che dopo il litigio della serata e dopo che lei si è recata a dormire lui ha passato “tutta la notte su google. E si è fissato con Andrea Montovoli.” Da qui la pubblicazione di vecchie foto in un momento di gelosia. “Perché fa queste cose? C’è qualcosa che.. (mima il gesto della pazzia, ndr)”, conclude la modella. Chissà se la love story tra i due proseguirà oppure se la faccenda segnerà un nuovo capilinea.

Peracchi dopo il polverone è tornato sui suoi passi:

