Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, è di nuovo amore. Ora è ufficiale, la storia prosegue

Nelle scorse ore si era diffusa l’indiscrezione che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger fossero tornati a fare coppia. Ora giunge l’ufficialità: l’ex tronista si è ritratto in alcune Stories in compagnia della figlia di Eva. L’amore può quindi proseguire. Si tratta dell’ultimo colpo di scena della relazione, che nei mesi passati ha vissuto su ‘montagne russe’ sentimentali vertiginose, tra tira e molla senza sosta. Chissà se ora i due piccioncini riusciranno a trovare un equilibrio su cui far rigare dritto il rapporto oppure no.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: un rapporto vissuto sulle ‘montagne russe’

Già nella giornata di ieri era circolata la news del ritorno in love. A darla il blog Isa e Chia che ha raccontato che sabato scorso i due hanno presentato insieme una serata di moda a Taranto. Non solo: la Henger e Peracchi, ha narrato sempre lo spiffero del blog, sarebbero anche stati avvistati mentre si baciavano. Fatto sta che a oggi i due sono tornati certamente insieme. Il legame è stato ricucito dopo essersi spezzato. Peracchi, circa una settimana fa, dava l’annuncio della rottura. “Mi ha lasciato lei da un mese” scriveva in risposta a un fan su Instagram. La confidenza è giunta dopo che per settimane sia lui sia Mercedesz non si sono più fatti vivi assieme. Addirittura Peracchi aveva tolto le foto della compagna dalla sua bacheca Instagram.

Lucas e Mercedesz: la convivenza a Piacenza

La coppia non ha mai esternato i motivi dell’ultima rottura. Ciò che invece si sa è che i due hanno avviato la convivenza prima dell’estate, in provincia di Piacenza, luogo in cui l’ex tronista abita ed è cresciuto. Una scelta non semplice per la Henger che avrebbe preferito stare a Roma. “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”, confessava la figlia di Eva al settimanale Vero qualche mese fa. Chissà ora se la coppia tornerà a vivere sotto lo stesso tetto nel piacentino oppure se cambierà dimora.