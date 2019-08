Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme? La segnalazione

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme, arriva una segnalazione

Mercedesz Henger e Lucas Perracchi, ultimamente hanno vissuto dei periodi di alti e bassi. I due infatti sembravano aver perso la spensieratezza che tanto li contraddistingueva dato che spesso e volentieri li abbiamo visti lasciarsi per poi tornare insieme dopo poco tempo. Tutto è iniziato alcuni mesi fa quando la figlia di Eva Henger con un post sulle sue Instagram Stories annunciava che aveva deciso di cancellare per sempre dalla sua vita quello che era il suo fidanzato. I due quindi erano tornati single ma le cose sembrano essere cambiate velocemente perché sono tornati insieme solamente due giorni dopo l’annuncio. E a raccontare quello che stava accadendo è stata proprio Mercedesz sui social dove si è scusata con i suoi followers per averli fatti preoccupare e gli rivelava che era tornata con Lucas perché si erano resi conto di amarsi troppo e di non riuscire ad allontanarsi. Poi, secondo alcune notizie, la coppia ha nuovamente rotto per poi riunirsi 10 giorni dopo e in seguito…si è nuovamente divisa! L’ex tronista, infatti, un po’ di giorni fa tramite delle IG stories aveva rivelato che Mercedesz lo aveva lasciato già da un mese. Oggi però, grazie alle sempre aggiornate Isa e Chia, abbiamo scoperto che pare che Mercedesz e Lucas siano tornati di nuovo insieme.

Lucas e Mercedesz, di nuovo insieme! La segnalazione sul blog IsaeChia

Meno di un’oretta fa, Isa e Chia hanno lanciato una vera e propria bomba annunciando al mondo che Lucas e Mercedesz sono tornati insieme. Dalla segnalazione che il sito delle ragazze ha ricevuto si scopre che i due, sabato sera, hanno presentato insieme un evento di moda a Taranto. Inoltre, la Henger e il Peracchi sono stati avvistati mentre si baciavano e pare abbiano spiegato che la loro era una crisi passeggera e che ora hanno ritrovato la serenità perduta. Insomma, l’amore tra i due è ritornato e gli auguriamo che questa sia la volta buona. Del resto, formano proprio una bella coppia!

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, un tetto per due

Il loro amore è così grande che dopo un anno di fidanzamento, Mercedesz e Lucas hanno deciso di andare a convivere. I due hanno preso casa insieme in provincia di Piacenza e la figlia di Eva Henger ha lasciato Roma per seguire il suo amore. Mercedesz, al settimanale Vero, aveva spiegato che inizialmente lei e il suo fidanzato non riuscivano a mettersi d’accordo e a decidere dove andare a vivere. Alla fine, però, ha ceduto lei e si è trasferita nel paese dove Lucas è nato è cresciuto. “Per amore si fa questo e altro” ha dichiarato l’ex naufraga.