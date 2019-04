Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: decisione importante dopo la crisi

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sempre più innamorati: passo importante dopo la crisi di coppia

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembrano oggi innamorati e vicini più che mai. Oggi, dopo il breve periodo di crisi, la coppia pare aver dimenticato i problemi che in passato li avevano portati a separarsi. Le cose vanno così bene tra di loro che, come ha mostrato Mercedesz stessa sul suo profilo Instagram, i due hanno deciso addirittura di prendere casa insieme. Adesso, a fronte di tutto quello che è successo tra di loro, questa decisione sembra avere un valore decisamente diverso, molto più importante, quasi come se volesse segnare un nuovo inizio, quello di una nuova vita insieme.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi prendono casa insieme: grandi progetti dopo il periodo di crisi

Di andare a convivere, in realtà, Mercedesz e Lucas lo avevano deciso già poco dopo essersi messi insieme. Un amore travolgente quello loro, a tal punto da spingerli a fare il grande passo subito, proprio per evitare di perdere tempo. I progetti fatti come coppia, però, ad un certo punto hanno subito una sorta di battuta d’arresto. Entrambi, come hanno poi spiegato ai loro fan sui social, hanno attraversato un breve periodo di crisi che, una volta superato, li ha fatti tornare più forti di prima. Stando lontani hanno capito quanto grande è il loro amore e, da qui, la decisione di prendere adesso casa insieme e di non separarsi più.

Lucas Peracchi provato dopo la rottura con Mercedesz Henger: la perdita che lo ha sconvolto

La rottura con Mercedesz Henger, e le discussioni conseguenti, hanno molto provato Lucas Peracchi. Come se non bastasse, durante il periodo di crisi con la fidanzata, Lucas ha dovuto fare i conti anche con un improvviso lutto. In quei giorni, purtroppo, ha dovuto dire addio alla sua cagnolina, Milù. Un dolore grande che, anche a seguito del riavvicinamento con Mercedesz, Peracchi si è portato dietro per un po’.