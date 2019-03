Mercedesz Henger e Lucas di nuovo insieme: il video che spiega tutto

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, si sono lasciati? Cosa è successo

Era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La figlia di Eva Henger aveva annunciato attraverso i social la fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne con un post su Instagram. Ed ora, sempre sui social, hanno voluto far chiarezza. La coppia appare di nuovo insieme in alcune Instagram stories, pubblicate nel profilo personale di Mercedesz. È lei a parlare mentre Lucas appare silenzioso e visibilmente provato. In realtà, come spiegato alla fine, Lucas ha da poco detto addio alla sua cagnolina e per questo non ha partecipato al video. Nel frattempo, è Mercedesz a fare chiarezza. La loro intenzione non era quella di mettere in piazza i loro affari personali e privati, ma dopo la notizia della fine del loro amore, in molti si sono preoccupati per lei. Per questo ha deciso di parlare e dire cosa è successo davvero. “Si sono create mille storie dovute alle nostre dichiarazioni di giorni fa. Non sono tradimenti o altre cose. Ma è semplicissimo. Io sono di Roma, lui (Lucas, ndr.) è di Piacenza, io sono per la città e lui per la campagna. Pensavamo fosse un problema piccolo ma con il tempo si è rivelato un problema più grande“, così esordisce Mercedesz.

Mercedesz e Lucas si sono lasciati: le motivazioni

Era tutto vero! Mercedesz e Lucas si sono lasciati ma ora la coppia è tornata insieme, si amano troppo per rinunciare a quello che hanno costruito per un litigio. Questo è stato spiegato da Mercedesz Henger che ha anche chiarito: “Lucas mi ha lasciato, io me la sono presa tantissimo. Lucas ha cancellato le nostre foto ed io ho scritto quel post. Credo che in molti mi capiranno“. A dire fine al loro amore sembra sia stato lo stesso Lucas, dopo un litigio. Tra le motivazioni un problemino che non si è rivelato tale. I due infatti preferirebbero due posti diversi dove vivere. Ma stanno pensando ad andare a convivere? È questo quello che si può intendere dalle dichiarazioni fatte da Mercedesz su Instagram.

Mercedesz e Lucas stanno ancora insieme: lui le ha fatto una sorpresa

I due giorni di silenzio che hanno seguito la notizia della rottura tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono terminati oggi. Dal racconto fatto da Mercedesz, è stato il suo fidanzato a mettere da parte l’ascia di guerra ed andare da lei a Roma per tentare di recuperare il rapporto. “Noi ci amiamo troppo, che voi ci crediate o no! Ci amiamo troppo per lasciare che questa cosa ci distrugga. Ci lavoreremo insieme“. Tutto è ben quel che finisce bene!