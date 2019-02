Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati: la frecciatina di lei

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si dicono addio

Qualche minuto fa è emersa una notizia che ha mandato letteralmente in delirio il web. Ebbene sì, pare proprio che tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sia finita. Ma si tratta di una rottura definitiva o il messaggio scritto dalla ragazza è dettato semplicemente dalla rabbia di un momento? Attualmente Lucas non sembra aver rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto accaduto con la sua fidanzata. A rivelare il tutto, invece, ci ha pensato proprio la figlia di Eva Henger. Sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha postato una storia nella quale pare voler dire addio al suo Lucas. Sui motivi della probabile rottura non si sa ancora nulla. Si attendono, però, ulteriori notizie.

Il messaggio di Mercedesz Henger sulla rottura con Lucas Peracchi

Ecco cosa scrive Mercedesz sulla sua bacheca: “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo..non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita. Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente.”. E con questo strano messaggio, la Henger intende voler comunicare a tutto il popolo del web che sta vivendo un periodo non proprio facile. Cosa sarà realmente accaduto con l’ex tronista di Uomini e Donne? Tradimenti, discussioni, litigi o semplicemente incomprensioni di coppia?

Tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è definitivamente finita?

Ricordiamo che i due stavano insieme da ormai un bel po’ di tempo. Nonostante le intromissioni e i continui litigi con l’ex moglie di Lucas, tra i due non si era mai sentito parlare di crisi o negatività varie. Anzi..addirittura si è spesso vociferato di un possibile matrimonio. Oggi i fan non capiscono realmente cosa sia accaduto alla coppia a tal punto da portarli a dirsi addio. Inoltre, sul profilo di Peracchi non appaiono più foto insieme a Mercedesz.