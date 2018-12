Lucas Peracchi osa, Eva Henger commenta e sbotta: il qui pro quo

Lucas Peracchi ‘osa’ sui social, Eva Henger commenta e viene pesantemente insultata assieme alla figlia. Il qui pro quo e lo sfogo dell’ungherese

Lucas Peracchi e la sua dolce Mercedesz Henger recentemente si sono concessi una vacanza da favola alle Maldive, con tanto di scatti social a documentare la paradisiaca holiday che hanno trascorso: mare cristallino e spiagge da sogno hanno fatto da cornice al loro amore che sembra essere sempre più saldo, nonostante inizialmente diverse voci scettiche si sono levate sulla love story. L’ex tronista di Uomini e Donne, come accennato, è stato molto generoso con i suoi fan social, postando molti momenti privati del viaggio esotico. Tra questi, è spuntata anche una foto assai piccante, in cui compare come mamma l’ha fatto. Soltanto una foglia ha coperto ciò che proprio non si può mostrare. L’istantanea è stata apprezzata anche da mamma Eva, che l’ha commentata, scatenando il ruggito di alcuni fan…

Peracchi scherza con Eva, ma qualcosa va storto

Ma che cosa avrà mai scritto Eva? Semplicemente ha fatto una battuta, chiedendosi ironicamente se la figlia Mercedesz l’avesse mai visto ‘al naturale’. Peracchi ha replicato in maniera altrettanto ironica, scrivendole che è stata la prima e l’ultima volta che la fidanzata lo ha visto in quelle condizioni. Peccato che qualcuno non abbia capito il clima scherzoso del botta e risposta tra i due e abbia dato dell’ipocrita a Eva, ricordandole il suo precedente lavoro e usando anche parole poco carine nei confronti di Mercedesz. A questo punto mamma Henger è sbottata: “davvero sei così stolta di non capire quando qualcuno scherza? Comuque p…..star due, chi lo dice? (riferendosi all’appellativo usato dalla fan nei confronti di Mercedesz, ndr) Poi non si capisce con quale criterio ti permetti certe parole”. Così il qui pro quo è stato chiaramente spiegato da Eva.

Mercedesz e Lucas: amore a gonfie vele

Piccoli incidenti social a parte, la storia d’amore tra Lucas e la figlia di Eva Henger procede a gonfie vele. Le malelingue iniziano a farsi da parte, facendosi sentire molto meno. I piccioncini continuano a macinare amore con il beneplacito di mamma Eva. Nessuna nuvola all’orizzonte, soltanto un cielo azzurro, come quello delle Maldive.