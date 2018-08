Lucas Peracchi cotto di Mercedesz: Eva Henger e Georgette commentano

Lucas Peracchi cotto di Mercedesz non usa mezzi termini per descrivere il suo amore: Eva Henger e Georgette Polizzi commentano

Un amore che sputa fuoco quello tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Infatti, da quando la relazione tra i due è decollata i loro sentimenti passionali bruciano a più non posso. E l’ex tronista, dopo il matrimonio naufragato con Silvia, sembra aver ritrovato un porto sicuro in cui approdare. D’altra parte è davvero cotto della biondissima ex naufraga de L’Isola dei Famosi e per descrivere il suo stato d’animo nei suoi confronti non usa mezzi termini, né si nasconde dietro un dito. L’ultima dedica social riservata alla sua girl, tanto stringata quanto intensa, così recita: “Ti amo Mercedesz Henger”. Insomma, nulla più da aggiungere. Intanto i due piccioncini hanno dei tifosi d’eccezione…

Eva Henger e Georgette Polizzi: il tifo per l’ex tronista e Mercedesz

Alla coppia non mancano due sostenitori noti. Una non può che essere mamma Eva Henger (che ha folgorato Peracchi dopo il primo incontro), l’altra è un’amica, Georgette Polizzi. Infatti le due donne non mancano di far sentire il loro sostegno a Mercedesz e all’ex tronista. Ad esempio, recentemente, la zuccherina dedica di Peracchi “Oltre al mio amore @mjmemi ❤️” è stata presto commentata da mamma Henger “Siete troppo belli” e dalla Polizzi “Mancate“. Georgette e il suo fidanzato Davide Tresse sono amici di Lucas e di Mercedesz e non mancano cenette a quattro all’insegna del relax e dell’amore.

L’ex tronista di Uomini e Donne a muso duro sulle critiche del suo rapporto con Mercedesz Henger

Ma non tutto è oro quel che luccica. Infatti, sulla neonata relazione tra Peracchi e la Henger non sono in pochi coloro che storcono il naso, non dando credito al futuro della love story. Una questione che recentemente ha toccato nell’orgoglio Lucas, il quale non ha tardato a difendersi a spada tratta, alzando anche i toni e affrontando a muso duro i biasimi spediti al suo indirizzo. Grattacapi a parte, la storia procede a vele spiegate. E pazienza se all’orizzonte ogni tanto sbuca qualche malpensante.