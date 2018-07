Mercedesz Henger e Lucas: la foto incanta mamma Eva, Peracchi sbotta

Mercedesz Henger e Lucas sempre più innamorati: la foto incanta mamma Eva, ma qualcosa va storto. Peracchi sfrutta la notorietà della fidanzata? La replica dell’ex tronista: “Cesso di 180 kg…”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono sempre più innamorati. I due piccioncini, almeno stando a quanto dichiarato da loro stessi in recenti interviste e a quanto mostrano sul web, sono stati letteralmente colpiti e affondati dalle frecce di Cupido, dio dell’amore. Infatti non perdono occasione per sottolineare il momento magico da cui sono stati rapiti. E lo fanno costantemente anche via social dove si impegnano in dediche, messaggi e foto zuccherose. L’ultima è stata postata su Instagram da Mercedesz in barca con il suo Lucas. Uno scatto che ha colpito anche mamma Eva Henger. Ma non è tutto oro quel che luccica visto che non mancano i detrattori e le critiche della coppia. In particolare a finire nel mirino dei biasimi è stato l’ex tronista di Uomini e Donne che proprio poche ore fa, essendo stato etichettato come ‘sfruttatore’ dell’immagine di Mercedesz, ha perso le staffe.

Lucas sfrutta la notorietà di Mercedesz Henger? Peracchi non ci sta

“Una compagna perfetta che stimola e non limita”. Per Lucas Peracchi questo è il sunto di Mercedesz, come ha dichiarato pochi giorni fa al settimanale Spy. Ma qualcuno storce il naso sulla neonata relazione, sostenendo che l’ex tronista non sia innamorato della giovane Henger e che ne voglia sfruttare solo la notorietà. La voce circola tra alcuni follower su Instagram. Così anche nell’ultima foto postata da Mercedesz gli scettici non hanno tardato a perorare la loro causa, scatenando Lucas che ha replicato con un mix di ira e sarcasmo: “Mercedesz è un cesso di 180 kg e ad agosto compie 95 anni… Si, ci sta il ragionamento #mongol….ide”. L’ultima parola (#mongol…ide, non proprio un complimento) ha attirato su Peracchi ulteriori critiche a cui non ha voluto rispondere.

Lucas e l’impressione su Eva Henger: la ‘suocera’ che non ti aspetti

Perdita di pazienza a parte, Mercedesz e Lucas sembrano davvero cotti l’un dell’altro. E tra chi esulta per l’amore appena sbocciato c’è anche mamma Eva, che proprio sotto allo scatto in questione ha commentato con un entusiasta “Uaaaaauu che foto bellissima”. D’altra parte che la modella ungherese sia felice per la figlia e abbia accolto Peracchi calorosamente non è un mistero. L’ex tronista ha infatti confessato di averla già conosciuta e di aver trovato una persona umile e accomodante, il contrario di quello che aveva creduto prima di presentarsi.