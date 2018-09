Lucas Peracchi, l’ex moglie a Pomeriggio 5: “Non devo chiedere scusa a nessuno”

Lucas Peracchi, parla l’ex moglie Silvia: Mercedesz ed Eva Henger offese? “Io Non devo chiedere scusa a nessuno”

Lo scontro tra Mercedesz Henger e Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi, pare adesso essersi spostato dai social agli studi di Pomeriggio 5. Durante la prima puntata della stagione, infatti, abbiamo potuto ascoltare dalla d’Urso la versione di Mercedesz ed Eva Heger ed oggi, sempre da Barbara, è l’intervento di Silvia quello che invece è stato raccolto. L’ex moglie di Lucas, però, a Pomeriggio 5 ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla questione. “Io mi trovo qui perché non mi è stata data l’opportunità di risolvere in privato” ha dichiarato infatti la Corrias “Io ho cercato di contattare Lucas in privato, per spiegarli che i miei post non riguardavano loro… non c’era nome e cognome. Non devo chiedere scusa a nessuno”.

Silvia Corrias si difende a Pomeriggio Cinque: Eva Henger? “Io non l’ho nominata”

Era ad Eva Henger che Silvia si riferiva quando, su Instagram stories, diverse settimane fa scriveva: “…Preoccupati di far cancellare il passato di tua madre. Quello è indelebile”? A Pomeriggio 5, pur essendo oggi tutti convinti che le destinatarie del suo messaggio fossero proprio Mercedesz ed Eva, l’ex di Lucas Peracchi ha dichiarato: “Si sta parlando del mio, personale, account Instagram e sono libera di fare quello che voglio. Se non ho scritto nomi e cognomi non devo dare spiegazioni a nessuno”. È un passo indietro fatto con la voglia di evitare rogne legali quelli di Silvia o, forse, solo voglia di seppellire l’ascia di guerra?

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso commenta il comportamento di Silvia Corrias: “Comunque non è una cosa bella”

Silvia Corrias, per difendersi dalle critiche ricevute a Pomeriggio 5, ha più volte affermato oggi di non sentirsi nella posizione di dover chiedere scusa a nessuno. Il motivo? “Qua si continua a fare riferimento alla signora Henger, ma io non l’ho nominata” ha ribadito lei . Alle parole della Corrias, però, sono anche seguite quelle di Barbara d’Urso che, rivolgendosi a Silvia in tono polemico, ha affermato: “Se non fosse riferito al passato di Eva Henger tu, comunque, vai a toccare il passato di una madre e non è una bella cosa”.