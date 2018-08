Lucas Peracchi: ex moglie tuona sul passato di Eva Henger e Mercedesz

Lucas Peracchi: si fa viva l’ex moglie Silvia e tuona sul passato di Eva Henger e Mercedesz. Le dure parole dopo che l’ex tronista ha coperto un tatuaggio dell’ex coniuge

Toc toc, sono l’ex moglie di Lucas Peracchi e ho un messaggio al vetriolo da ricapitare all’indirizzo che risponde al cognome Henger… Silvia, ex coniuge del tronista ‘che fu’ di Uomini e Donne, ha infatti spedito una pesante bordata a mamma e figlia Henger. Ad aver messo il pepe ‘in tavola’ una serie di Stories Instagram in cui Lucas si è ritratto con la nuova fidanzata mentre si stava facendo coprire un tatuaggio. Ma non un tattoo qualunque, bensì quello sulla caviglia, vale a dire quel tattoo che condivideva proprio con Silvia. Era un simbolo del loro amore: due angioletti che si scambiano un tenero bacio e la scritta Moira, cioè destino, per suggellare il sentimento che poi si è spento con il naufragio delle nozze…

L’ex moglie Silvia, il duro post: “… preoccupati di far cancellare il passato di tua madre. Quello è indelebile”

“Zia (Mercedsz, ndr), invece di forzarlo a far cancellare il passato sulla sua pelle, preoccupati di far cancellare il passato di tua madre. Quello è indelebile, però”. Questo il messaggio pubblicato tra le Instagram Stories da parte di Silvia. Non è difficile capire che oltre alla giovane Mercedesz, nel mirino dell’ex moglie di Peracchi, ci sia Eva, in questo caso punzecchiata sul suo passato da icona di film bollenti. Insomma, il gesto di Lucas di coprire il tattoo dell’amore perduto non è proprio andato giù a Silvia. Chissà se la sempre combattiva Eva (o magari la figlia) replicherà a muso duro oppure lascerà perdere la questione.

Lucas e Silvia, un amore bruciato in fretta: matrimonio e separazione lampo

2018, inizio gennaio: Lucas Peracchi a Casa Signorini annunciava il naufragio del suo matrimonio. L’ex tronista di Uomini e Donne spiegava che con Silvia, la commessa e ragazza immagine sposata solo un anno prima grazie a un colpo di fulmine, non aveva funzionato a causa di incomprensioni insormontabili che avevano fortemente minato il sentimento. Da qui l’addio, senza lo svelamento di ulteriori spiegazioni e dettagli da parte del diretto interessato.