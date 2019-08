Mercedesz Henger e Lucas, è finita. Peracchi confessa: “Mi ha lasciato”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la love story è finita. L’ex tronista si confessa: “Mi ha lasciato”

Negli ultimi giorni sembrava che la crisi tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi fosse rientrata. Su Instagram i due avevano ripreso a scambiarsi tenere dediche; gesti che hanno fatto pensare a molti che la love story avesse ripreso i binari giusti, quelli dell’amore. E invece, oggi, come un fulmine a ciel sereno arrivano le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne che sanciscono la rottura definitiva. Peracchi, aprendo alle domande dei fan tra le sue Instagram Stories, ha confidato che la relazione è naufragata un mese fa e che è stata la figlia di Eva a volerla troncare.

Peracchi risponde ai fan e svela la rottura con Mercedesz, nonostante fino a qualche giorno fa i due si scambiavano dediche al miele

“Da un mese”, scrive Lucas a chi gli chiede quando sia finito l’amore con la Henger. Un altro fan gli domanda: “Con Mercedesz?”. “Mi ha lasciato lei” la risposta tanto stringata quanto chiara dell’ex tronista. Che i due non stessero vivendo un periodo idilliaco lo si era capito da qualche settimana. Tuttavia la notizia giunge inaspettata visto che negli scorsi giorni l’ex coppia aveva ripreso a seguirsi su Instagram, con tanto di dediche zuccherine reciproche sotto ai post. Probabilmente la rottura non è stata turbolenta e i due sono rimasti in buoni rapporti.

Lucas e Mercededz, il buio dopo la convivenza

Sui motivi della rottura Lucas non ha voluto dare dettagli. Ciò che invece si sa è che i due avevano avviato la convivenza prima dell’estate. Il nido d’amore era stato individuato in provincia di Piacenza, luogo in cui l’ex tronista abita ed è cresciuto. Una scelta non semplice per Mercedesz che avrebbe preferito stare a Roma. Tuttavia il cuore ebbe la meglio. “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”, confidava la figlia di Eva al settimanale Vero qualche mese fa.