Mercedesz Henger e Lucas Peracchi tornano a farsi vedere insieme

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi stanno ancora insieme? Ultime news e gossip

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati oppure no? La situazione, a distanza di settimane, resta poco chiara. E l’ultimo post su Instagram crea ancora più confusione tra i fan. Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Nella foto i due non sono soli ma posano sorridenti in compagnia di un’altra coppia popolare sul web, quella formata da Stefano Laudoni e Giorgia Crivello. I quattro, insieme a tanti altri influencer, hanno preso parte al Festival di Mevaniola, una kermesse musicale che si è tenuta a Galeata, in Emilia Romagna.

Mercedesz e Lucas: solo un incontro di lavoro?

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono dunque incontrati solo per un impegno di lavoro? Probabile, anche se sui loro volti sono apparsi sorrisi distesi e complici, segno che forse la crisi che li ha colpiti nei giorni scorsi sta rientrando. Ad ogni modo i due si sono divisi di nuovo: subito dopo l’evento Lucas è rientrato a casa mentre Mercedesz ha preso un aereo per Corfù, dove trascorrerà qualche giorno di relax con la nonna. Intanto entrambi preferiscono non parlare troppo della loro vita privata: le numerose ed insistenti domande dei fan vengono praticamente snobbate da tempo.

Perché Mercedesz e Lucas si sono allontanati

I motivi dell’allontanamento tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non sono noti. Lo scorso inverno i due si erano mollati per alcuni problemi legati alla convivenza ma avevano poi deciso di riprovarci. Stavolta sarà un addio definitivo?