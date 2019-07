Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: è giallo sulla love story, news

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: è giallo sulla love story, ultime news. “Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male”

Assume sempre più i contorni di un giallo la storia sentimentale che vede protagonisti Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Pochi giorni fa si è diffusa la voce che i due sarebbero arrivati nuovamente alla rottura. Su Instagram non si seguono più e sulla bacheca dell’ex tronista sono sparite tutte le foto in compagnia della dolce metà. Un gesto non replicato dalla figli di Eva, su cui gli scatti romantici sono ancora ben presenti seppur per pescarne uno c’è bisogno di tornare indietro di circa un mese. Ed è proprio da qualche settimane, infatti, che la coppia non si mostra più vicina. La questione è però avvolta nel mistero visto che nessuno dei due ha aperto bocca per smentire la fine della love story o per confermarla. Intanto Peracchi continua a lanciare messaggi criptici. L’ultimo è giunto poco fa.

Lucas e quei messaggi criptici dopo lo sfogo sul mondo televisivo

“Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male” ha scritto tra le sue Stories Instagram l’ex tronista. E non è la prima volta che pubblica massime senza destinatario e quindi di non facile interpretazione. La volta scorsa ad esempio ha riflettuto sulla solitudine. Invece è stato molto chiaro pochi giorni fa, quando si è sfogato con il mondo della tv parlando di molte persone ipocrite e bugiarde, lanciando anche un appello per “chi sogna di partecipare a questo schifo”. “Attenzione ragazzi – ha aggiunto– Sono tutti così. Il 95% ti dicono ti voglio bene, passano 5 minuti e ti mandano affanc….lo e spariscono.”

Mercedesz e Lucas: tutto tace

Bocca cucitissima anche per Mercedesz. La giovane ragazza non ha spiaccicato una parola su quanto sta accadendo. Tutto tace. La situazione è alquanto difficile da decriptare. Se la rottura fosse confermata, sarebbe un fulmine a ciel sereno visto che i due avevano anche da poco avviato la convivenza. Non resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.