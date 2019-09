Eva Henger contro Lucas: “Mia figlia ha subito un torto gravissimo”

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: le dichiarazioni di Eva Henger a Nuovo

Non si placa l’ira di Eva Henger nei confronti di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Mercedesz Henger. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha prima puntato il dito contro il ragazzo su Instagram e poi si è sfogata sulle pagine del settimanale Nuovo. Nell’intervista Eva si è mostrata davvero angosciata e amareggiata per quello che sta accadendo con la figlia Mercedesz, nota ai più per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2015. Da sempre legatissime, Eva e Mercedesz non hanno più rapporti da qualche mese e a detta dell’attrice ungherese è tutta colpa di Lucas.

Perché Eva Henger è arrabbiata con Lucas Peracchi

“Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Lui non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno”, ha puntualizzato Eva Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Due mesi fa è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. Non voglio aggiungere altro: ho chiesto spiegazioni a Lucas e lui ha scaricato la colpa su Mercedesz. Quando però ho scoperto che mentiva, l’ho rimproverato dicendogli che forse i suoi genitori hanno ragione quando dicono che deve crescere”, ha confidato la 46enne. Da allora, a quanto pare, i rapporti tra Eva, Lucas e Mercedesz si sono velocemente deteriorati.

Eva Henger: “Sono stufa di vedere mia figlia così”

“Magari l’avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza se…..e da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano”, ha aggiunto Eva Henger a Nuovo.

La scelta di Lucas e Mercedesz dopo le accuse di Eva

Nonostante le gravi accuse di Eva Henger, Lucas Peracchi e Mercedesz Henger hanno scelto per il momento di restare in silenzio. I due sono quotidianamente attivi su Instagram ma preferiscono parlare di altro anziché replicare all’opinionista di Barbara d’Urso.