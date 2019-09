Eva Henger nuove accuse: “Lucas Peracchi è violento con Mercedesz”

Lucas Peracchi violento con Mercedesz Henger: le accuse di Eva Henger

Eva Henger è tornata a puntare il dito contro Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz. Sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola da mercoledì 26 settembre, la soubrette ungherese ha definito l’ex tronista di Uomini e Donne un violento. Eva si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la rivista edita da Cairo Editore, nel quale ha fatto rivelazioni pesanti su minacce, insulti, violenze e strane dipendenze. Non è la prima volta che l’ex moglie di Riccardo Schicchi parla di questo problema: qualche giorno fa è sbottata su Instagram dopo aver visto un video di Lucas e Mercedesz che l’ha ferita profondamente. Eva, inoltre, ha svelato di non avere più rapporti né con la figlia né con il genero, che si sono conosciuti a Capri nell’estate 2018 ad un evento alla quale era presente anche la 46enne.

Cosa ha detto Eva Henger su Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

In alcune storie di Instagram Eva Henger si è scagliata contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. “Non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘P…ana Eva’ ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio. Se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz”, ha raccontato l’opinionista di Barbara d’Urso. “Tu conosci bene il nome di tua madre. I video possono essere fermati. Qui non si può dire niente sennò diventano litigate, minacce, violenze. Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente”, ha aggiunto.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non hanno ancora replicato

Nonostante siano passati dei giorni, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non hanno ancora replicato alle insinuazioni di Eva Henger. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il personal trainer sono tornati insieme la scorsa estate dopo una lunga crisi.