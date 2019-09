Eva Henger si scaglia contro Mercedesz e Lucas: “Non ce la faccio più”

Eva Henger contro sua figlia Mercedesz e Lucas Peracchi. Ecco che cosa è successo

Eva Henger, oggi, ha deciso di iniziare la giornata non con il piede giusto. La showgirl ungherese, qualche ora fa, ha infiammato i social con una pesante polemica al centro della quale ci sono sua figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. L’attrice è apparsa molto dispiaciuta ed ha fatto anche delle pesanti rivelazioni. Per esempio, Eva ha svelato che sono mesi che riceve insulti sia in pubblico che in privato ed ha espresso tutta la sua rabbia specialmente nei confronti del chiacchieratissimo ex tronista. La donna non ha escluso neppure sua figlia mostrandosi molto delusa da alcuni suoi comportamenti, confessando inoltre di non sentirla più da ormai un bel po’ di tempo. Comunque, a far arrabbiare Eva sembra essere stata una battuta poco felice fatta proprio dal Peracchi e condivisa da Mercedesz.

Eva Henger: “Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa”

“Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram” – ha raccontato Eva Henger – “Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata: ‘Pu***na Eva’ ma non si dice quando così si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio. Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz. Tu conosci bene il nome di tua madre. I video posso essere fermati. Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze. Gli si può dire, però: ‘Amore, potresti non dire questa definizione visto che la mia mamma si chiama Eva. Rifacciamo il video con la cintura già allacciata?!'”.

Eva Henger: “Mia figlia? Non posso comunicare con lei, non la sento”

La Henger, con gli occhi tristi più che mai, ha rivelato di non sentire più sua figlia:“Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Questo capro espiatorio sono io. I Whatsapp che mando a Mercedesz non arrivano più. Non posso comunicare con lei, non la sento. È da due mesi vengo insultata pesantemente da questa persona”. Ciò è un vero peccato anche perché madre e figlia sono apparse sempre in ottima sintonia.