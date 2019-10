Barbara d’Urso e Marco Columbro, volano gli stracci in diretta: la lite

Barbara d’Urso e Marco Columbro, scoppia la lite in diretta. Botta e risposta infuocato: “Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va”. La conduttrice: “Hai cambiato vita ma anche cervello”. Volano gli stracci

Nervi tesi a Live – Non è la d’Urso tra la padrona di casa e Marco Columbro. Il clima è diventato rovente durante la slot del programma dedicata ai vip che si lamentano delle loro condizioni economiche. Tutto è cominciato quando la conduttrice partenopea ha presentato Columbro, riferendosi a delle voci riguardanti delle sue difficoltà economiche. Sul tema è stata lanciata anche una clip e una volta tornati in studio è scattato il botta e risposta piccato. “Mi fate vedere il pezzo in cui si dice che Marco è pieno di debiti così almeno da smentire questa cosa? Hai venduto la casa?“. “No, non è vero, sto ancora lì […] Il discorso è che il gossip è una cosa, la realtà un’altra”, ha risposto Columbro che poi ha attaccato la conduttrice.

Columbro: “Io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare dei miei fatti”

“Se siamo qui a parlare del gossip e dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare dei miei fatti. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va. Chiaro?”. La d’Urso si è sentita parte in causa e non si è sbagliata. “Stai dicendo a me?”, ha chiesto. “Sto dicendo a te, sì. Appena arrivato… un sacco di str…te. Sono venuto qui per parlare di ‘cambio vita’, parliamo di quello”. Barbara ha ribattuto: “Siccome io sono stata carina e ho voluto che tu smentissi quelle str…te, scusatemi la parola, che hanno scritto, invece di essere grato mi attacchi pure?”. La conduttrice ha poi affondato: “Va bene, hai cambiato vita ma hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io”

Barbara d’Urso: “Sei polemico inutilmente”

“Sei polemico inutilmente” ha aggiunto la d’Urso. “Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito”, la replica di Columbro tra il serio e il faceto. “Pensavo di fare una cosa carina nei tuoi confronti”, ha proseguito Barbara. “Carina cosa? Ma chi se ne frega…”. “A me del gossip non interessa”, ha concluso il conduttore, prima che il clima tornasse più sereno.