Lorella Cuccarini e Columbro, scherzi a La Vita in Diretta: retroscena sul passato

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini intervista Marco Columbro, la coppia mitica della tv si racconta

15 anni di carriera insieme, Lorella Cuccarini e Marco Columbro sono una delle coppie più ricordate ed amate della tv italiana. La neo conduttrice de La Vita in Diretta ha intervistato il suo partner per una vita e scherza insieme a lui, siparietto divertentissimo quello a cui abbiamo assistito durante la puntata di mercoledì 25 settembre. E il pubblico sembra che abbia più che apprezzato. Tanti i retroscena raccontati da Columbro, tra cui la smentita ufficiale di una loro liason del passato. Niente di sentimentale tra i due ma solo tanta stima ed amicizia, Lorella e Marco hanno regalato bei momenti di spensieratezza ai telespettatori di Rai 1.

Lorella Cuccarini e Marco Columbro, scherzi a La Vita in Diretta

Una bellissima entrata quella di Marco Columbro nello studio de La Vita in Diretta. L’attore e conduttore ha lavorato spalla a spalla con la Cuccarini per ben 15 anni e per tutti questi anni ha regalato tante rose rosse alla sua compagna: “Ti ho regalato le rose rosse tutte le mattine, te le lasciavo in camerino e l’ho fatto per 15 anni“, ha spiegato donando alla padrona di casa una bellissimo mazzo di rose. “Tutti pensavano che noi due fossimo marito e moglie“, ha esordito a smentire Lorella, “Non è mai successo nulla, diciamolo una volta per tutte. Eri un gran provolone all’epoca e non ci si poteva fidare di te“, scherzano i due in diretta. Un bellissimo rapporto quello che la Cuccarini e Columbro sono riusciti a costruire nell’arco della loro lunga carriera insieme: “Tra di noi c’è sempre stata una grande alchimia“, spiega ancora l’attore.

Marco Columbro parla dell’ictus, il racconto del dopo malattia

“Ero più sensibile dopo la malattia. Grazie alla malattia ho affinato una grande sensibilità. Lorella mi è venuta a trovarmi quando ero in rianimazione e svenne ma è bello raccontarlo così. La forza per superare un momento così difficile lo si trova nella famiglia, negli amici e nelle centinaia di lettera da parte dei colleghi, alcuni li conoscevo bene alcuni no. Mi ha toccato, il pubblico che prega per te vuole dire che lo hai toccato in qualche maniera e ti restituisce l’amore che tu già hai donato loro“, ha spiegato Columbro a La Vita in Diretta.