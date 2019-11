Ascolti tv, domenica 3 novembre. Ecco qual è stato il canale più seguito

Ed è andata pure la prima domenica di Novembre! Un fine settimana freddo, uggioso e piovoso quello che si è appena concluso. Ma come avranno trascorso gli italiani la loro serata domenicale? Che cosa avranno guardato in televisione seduti sul divano magari avvolto in un caldo plaid? Beh, le scelte erano parecchie e anche molto ‘gustose’. Per esempio su Rai Uno è andato in onda, in prima visione, il film I ragazzi dello Zecchino D’oro mentre su Rai 2 c’era Che tempo che fa diretto da Fabio Fazio. Gli amanti delle telenovelas, invece, hanno potuto godere della compagnia de Il Segreto su Rete 4, invece su Canale 5 c’era un altro grande film La ragazza della nebbia. Insomma, come già detto, la scelta era bella ampia! Quale sarà stato il canale più seguito? Non ci resta che scoprirlo!

Il film I ragazzi dello Zecchino D’oro ottiene più ascolti

Su Rai Uno, I ragazzi dello Zecchino D’oro ha conquistato 4.228.000 spettatori pari al 18.3% di share. Che Tempo Che Fa. su Rai Due, ha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari totalizzando il 7% di share. Il film, su Canale Cinque, La ragazza nella nebbia ha incuriosito 1.624.000 italiani ottenendo il 7.3% di share. L’amata telenovella Il Segreto, su Rete 4, ha riunito 1.344.000 telespettatori pari al 5.5% di share. Su Italia Uno, Le Iene Show è stato seguito da 2.228.000 spettatori con il 12.5% di share. Molly’s game su Rai 3 è piaciuto a 1.081.000 individui pari al 4.9% di share. Massimo Giletti con Non è l’Arena è stato seguito da 1.081.000 spettatori ed ha ottenuto il 6% di share su La7.

Vediamo come sono andati i programmi e le Signore della tv

Su Rai 2, La domenica Ventura (con Valeria Marini super ospite) è stata seguita da 486.000 telespettatori, ottenendo il 3.4% di share. Domenica In con Mara Venier (e i suoi tantissimi ospiti tra cui Alberto Urso), su Rai Uno ha totalizzato il 16.4% con 2.890.000 spettatori nella prima parte e il 16.9% con 2.817.000 spettatori nella seconda. In seguito Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera ha conquistato 2.383.000 spettatori (13.1%). Barbara d’Urso, su Canale Cinque, con Domenica Live ha riunito 2.647.000 individui totalizzando il 14.8% di share.