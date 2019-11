Valeria Marini, la confessione sulla sua vita privata: “Nessuno lo ha saputo”

Valeria Marini ospite a La domenica Ventura fa una rivelazione sul suo passato

Oggi lo studio di La domenica Ventura ha ospitato una super ospite: Valeria Marini! L’incomparabile diva italiana è entrata trionfante ballando sulle note di Io sono bella di Emma Marrone. Con la padrona di casa, Simona Ventura, la Vale nazionale ha ricordato alcuni momenti della sua carriera e si è lasciata andare anche ad un piccolo gossip sulla sua vita privata, appartenente al passato. La showgirl ha evitato però di parlare della sua attuale situazione sentimentale, glissando con ironia alle curiose domande di Super Simo. Un’intervista frizzante, e davvero molto divertente. Valeria era lì specialmente per promuovere lo spettacolo Il salone Margherita che l’ha portata, e la porterà, a calcare i palchi teatrali nei panni de ‘La Presidente’.

“Ho avuto una storia con un calciatore”, la confessione di Valeria

Valeria Marini sembra star attraversando un periodo molto felice, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. La showgirl però dinnanzi alle incalzanti domande della Ventura ha risposto: “Non voglio parlare della mia vita privata”. Anche se, una piccola rivelazione le è poi sfuggita. Parlando dei suoi amori passati, la Marini ha confessato: “Ho avuto un fidanzato calciatore, però non si è saputo”. Queste parole hanno stupito Super Simo che ha cercato un pochino di indagare senza, però, ottenere gran risultati. “A me piace proteggere la mia vita privata. Io in primis delle mie cose non ho mai parlato”, ha sottolineato la showgirl prima di rivolgere un pensiero ad un suo ex storico: Vittorio Cecchi Gori. “Ho mantenuto un rapporto ottimo, lui è una persona a cui voglio bene, che merita tanto rispetto ed affetto – ha detto Valeria – e sono contenta che si è riavvicinato con la sua famiglia e i suoi figli”.

Valeria Marini e il ricordo dell’esibizione a L’isola dei famosi

Valeria Marini ha partecipato ad una delle edizioni de L’Isola dei Famosi presentata proprio da Simona Ventura. Durante la trasmissione sportiva domenicale, la bionda showgirl ha ricordato la sua storica esibizione con la canzone La isla bonita, successo di Madonna. A riguardo la Marini ha rivelato alla conduttrice: “Stonai perché non avevo fatto le prove e mi si ruppe la scarpa. Cantando quindi pensavo al piede e non la canzone. Mi ricordo la tua faccia e quella di Belen. Questa esibizione è diventata un cult”.