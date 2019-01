Ascolti tv domenica 27 gennaio, nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier

Ieri in prima serata anche grande attesa per Valentino Rossi

Nuova sfida a colpi di share nell’ultima domenica del mese. Ieri, domenica 27 gennaio 2019, in prima serata su Rai1 c’era grande attesa e trepidazione per la presenza di Valentino Rossi, ospite di Che tempo che fa. Il celebre campione di MotoGP si è raccontato in una lunga e divertente intervista con Fabio Fazio. Il programma ha intrattenuto 3.938.000 spettatori, pari al 15.2% di share. Su Canale 5 invece l’appuntamento era con una nuova puntata de La dottoressa Giò. La serie con protagonista Barbara d’Urso ha tenuto davanti al teleschermo 2.444.000 spettatori, registrando uno share del 10.2%. Su Rai2 il nuovo episodio de La porta rossa è stato seguito da 1.392.000 spettatori (5.5%) mentre su Rai3 Le ragazze ha intrattenuto 1.078.000 spettatori (4.7%). Passando alle reti Mediaset, su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene Show è stata vista da 1.927.000 spettatori con il 10.3% di share. Infine su Rete 4 il film Il bambino nella valigia ha ottenuto 1.039.000 spettatori con il 4.6% di share.

Domenica Live vs Domenica In: ecco chi ha vinto

Il pomeriggio di domenica ha visto ancora una volta protagonista l’intrattenimento. Su Rai1 Mara Venier con la nuova puntata di Domenica In ha tenuto davanti al teleschermo 2.114.000 spettatori con il 12.6% di share nella prima parte. La trasmissione ha registrato nella seconda parte uno share pari al 15.1% con 2.513.000 spettatori nella seconda parte. Nel salotto di Rai 1 è stata ospite Eleonora Abbagnato che ha incantato il pubblico con la sua grazia. La prima volta, il programma condotto da Cristina Parodi, ha ottenuto 1.981.000 spettatori con l’11.1% di share. Mediaset risponde alla concorrenza con le soap: Una vita e Il segreto. La prima ha intrattenuto 1.989.000 spettatori (11.55%) mentre la seconda ha ottenuto 2.001.000 spettatori (11.99%). A seguire Domenica Live. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso, protagonista anche della prima serata con la terza puntata de La dottoressa Giò, ha intrattenuto 2.660.000 spettatori con il 15.40% di share.

Non è l’Arena con Massimo Giletti segna 7.1% di share

Ecco infine i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi in onda in prima serata ieri sulle reti minori. Su La7 nuovo appuntamento con Non è l’Arena. Il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da 1.422.000 spettatori, con il 7.1% di share. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha intrattenuto 573.000 spettatori con il 2.5% di share mentre sul Nove il nuovo appuntamento con Camionisti in trattoria ha appassionato 361.000 spettatori, registrando uno share del 1.4%.