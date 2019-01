Replica La Dottoressa Giò terza puntata: dove e come rivedere la fiction

La Dottoressa Giò , dove rivedere la terza puntata del 27 gennaio

Se vi siete persi la terza puntata della Dottoressa Giò ma avete visto le precedenti due, e quindi siete fan della fiction con Barbara d’Urso, è il caso che ve la rivediate perché è stato un appuntamento ricco di emozioni e anche di colpi di scena: tra un caso e l’altro infatti Giorgia Basile ha continuato a investigare sulla morte di Michela, se l’è dovuta vedere con Anna Torre e Sergio Monti per il centro che vuole aprire e in tutti e due i casi si sta avvicinando sempre di più alla verità. Come sapete, molti aspetti dell’intreccio narrativo sono ancora poco chiari e solo con la quarta puntata si chiuderà definitivamente il cerchio, anche se non è da escludere che il finale sarà aperto e che nonostante lo share non proprio ottimo sarà riproposta una seconda serie.

Terza puntata La Dottoressa Giò su Mediaset Play: come recuperare la fiction

Rivedere la terza puntata della Dottoressa Giò è facile: vi basterà andare infatti su Mediaset Play, selezionare il programma dall’offerta Mediaset e iniziare a vederlo. Ci saranno le solite interruzioni pubblicitarie, questo è vero, ma almeno potrete capire a che punto sono arrivate le indagini di Giorgia Basile e chi si nasconde dietro al tentato omicidio di cui vi abbiam parlato sin dalla prima puntata. Pare probabile infatti che la dottoressa stia pestando i piedi a qualcuno e che questo qualcuno sia disposto a realizzare i suoi obiettivi senza farsi alcuno scrupolo, e quando diciamo che non avranno scrupoli non esageriamo: avrete senz’altro immaginato tutti che quell’incidente in realtà è stato voluto.

Anticipazioni La Dottoressa Giò: cosa succede dopo la terza puntata

Dopo la terza puntata della Dottoressa Giò tutti i nodi verranno al pettine. Come vi abbiamo spiegato dettagliatamente nelle anticipazioni infatti finalmente sapremo chi si nasconde davvero dietro la morte di Michela e soprattutto capiremo se Giorgia potrà tornare a operare o no dopo l’incidente. Al tutto s’intrecceranno le vicende sentimentali tra lei e il dottor Zampelli che dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altra. Se la terza puntata vi piacerà insomma state certi che la quarta sarà ancor più bella!