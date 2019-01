La Dottoressa Giò, anticipazioni ultima puntata: tra Giorgia e Monti la resa dei conti

Anticipazioni ultima puntata La Dottoressa Giò: cosa succederà il 29 gennaio

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla quarta e ultima puntata della Dottoressa Giò che andrà in onda il 29 gennaio su Canale 5 alla stessa ora. Come sapete, c’è stato infatti un cambiamento di palinsesto dovuto al fatto che Mediaset ha fortunatamente capito che L’isola dei famosi non poteva scontrarsi con Che Dio ci aiuti 5: ciò ha portato il Biscione a spostare La Dottoressa Giò al martedì e L’isola alla domenica. Si conclude quindi l’esperimento dell’azienda con uno dei programmi più chiacchierati di questa stagione televisiva che ha visto Barbara d’Urso impegnare totalmente il suo tempo in quanto decisamente convinta della bontà del progetto. Le aspettative sono state deluse in termini di share ma non si può dire che la conduttrice abbia lavorato male: la sua recitazione è stata molto credibile e anche i vari temi affrontati hanno rappresentato l’attualità a 360 gradi. Ma veniamo al dunque.

La Dottoressa Giò ultima puntata: Sergio Monti in fuga, è lui il mandante del tentato omicidio di Giorgia Basile?

La quarta e ultima puntata ruoterà attorno all’incidente che ha colpito Giorgia Basile, al feeling creatosi con il dottor Zampelli e soprattutto attorno alla morte di Michela, la moglie di Sergio Monti. Come avevamo immaginato ancor prima di aver visto la prima puntata e subito dopo la diffusione di questo video, dietro all’incidente di Giò potrebbe nascondersi la furia di Monti che infatti cercherà di scappare dopo aver saputo delle indagini della polizia; pare inoltre che dietro al tentato omicidio ci sia la mano di Anna Torre, la direttrice sanitaria che non ha mai visto di buon occhio il temperamento e la determinazione di Giorgia Basile nell’aprire il centro di lotta alla violenza contro le donne.

Puntata finale La Dottoressa Giò: Giorgia rischia grosso ma c’è una speranza

Dopo l’indicente Giò ha rischiato di perdere un braccio, quello sinistro: parliamo al passato perché in realtà nell’ultima puntata si scoprirà che c’è ancora una speranza. Non si tratta di una cosa da niente: se per un comune cittadino il braccio è importante, per un medico come lo è la dottoressa lo è ancor di più se pensate al fatto che serve per operare. Questo in effetti ha davvero preoccupato Giorgia Basile che nello svilupparsi dell’intreccio narrativo si mostrerà preoccupata e afflitta per il suo futuro.

Ultima puntata La Dottoressa Giò: Giorgia Basile e il dottor Zampelli finalmente insieme?

Come avete visto anche nella terza puntata, il dottor Zampelli sembra interessato a Giorgia che in effetti in questo particolare momento della sua vita si sente sola e desiderosa di avere qualcuno al suo fianco. Il punto è che i due ancora non riescono a fidarsi l’uno dell’altra, e lui in realtà vede in Giorgia una donna piena di sé e troppo narcisista per iniziare una relazione. Per di più la dottoressa continuerà a cercare informazioni sulla morte di Michela e avendo scoperto la verità avrà poco tempo per le questioni di cuore: c’è Sergio Monti da affrontare in tribunale, anche se è proprio lì che scatterà qualcosa tra lei e Zampelli; quest’ultimo infatti la salverà da un aggressione dell’uomo e… tutto il resto vi aspetta martedì 29 gennaio su Canale 5! Per i fan insomma si tratta di una puntata da non perdere!