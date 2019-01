Eleonora Abbagnato in lacrime: la dichiarazione d’amore del marito Balzaretti

Eleonora Abbagnato non trattiene le lacrime a Domenica In: il marito Federico Balzaretti le fa una sorpresa

Grande commozione per Eleonora Abbagnato a Domenica In. Proprio qui, nel corso della sua intervista con Mara Venier, la nota ballerina riceve un’emozionante sorpresa dal marito, Federico Balzaretti. Non si aspettava di certo di vedere l’ex calciatore lasciarsi andare a una dichiarazione d’amore così importante. Infatti, Eleonora in diretta non riesce a trattenere le lacrime. Una sorpresa davvero inaspettata che è piaciuta molto al pubblico Rai. Bellissime le parole che Balzaretti ha riservato alla donna che da nove anni fa parte della sua vita e che è madre dei suoi figli Gabriel e Julia. L’ex calciatore, prima ancora di incontrare Eleonora, era già padre di Lucrezia e Ginevra Vittoria. Tutti insieme sono una grande famiglia allargata. La stessa Eleonora conferma di avere un bellissimo rapporto con le due bambine. Una storia d’amore nata con un colpo di fulmine, diversi anni fa. Ora i sentimenti tra loro sono sempre più forti e a rivelarlo è proprio Federico, con una dichiarazione a Domenica In.

Eleonora Abbagnato commossa di fronte alla dichiarazione d’amore del marito

Mara Venier annuncia a Eleonora di avere un video per lei. Una sorpresa inaspettata, che vede protagonista proprio suo marito. Federico inizia il filmato ammettendo di non essere la persona più romantica di questo mondo, ma ora vuole confessarle pubblicamente i suoi sentimenti. Chiamandola “vita mia”, l’ex calciatore dichiara dolcemente: “Ti amo alla follia, ti amo ti amo ti amo sempre di più. […] Sono orgoglioso del nostro amore, ne abbiamo fatte tante e tante ancora ne faremo”. Parole molto importanti quelle di Federico, che conclude il video così: “Sei una persona meravigliosa, ti amo alla follia”. Il messaggio d’amore non può non commuovere la dolce Eleonora, che non trattiene le lacrime di fronte alle telecamere. “Questa sono io”, dichiara la ballerina in diretta.

Eleonora Abbagnato, forti emozioni con Mara Venier: anche la ballerina ha una sorpresa per il pubblico

Eleonora si mostra al pubblico in lacrime, commossa per l’importante dichiarazione d’amore del marito. “È come se mi fossi sposata per la seconda volta”, ironizza la Abbagnato, ricordando la commozione vissuta durante il loro matrimonio. Una sorpresa inaspettata per la ballerina, che emoziona tutto il pubblico di Domenica In. Anche Eleonora annuncia di avere una sorpresa per Mara e il pubblico. In studio entrano alcuni ballerini, che si esibiscono in diretta.