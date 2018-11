Ascolti tv domenica 18 novembre: testa a testa Mara Venier e Barbara d’Urso

Finisce quasi in parità la sfida di ieri agli ascolti tra Domenica In e Domenica Live

Si fa sempre più agguerrita la lotta tra Mara Venier e Barbara d’Urso che anche questa settimana tornano a sfidarsi sui dati Auditel relativi agli ascolti di domenica 18 novembre. Su Rai1 Domenica In è stato visto da 2.450.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%, nella prima parte. Nella seconda parte il programma condotto da Mara Venier è stato scelto da 2.424.000 spettatori, pari ad uno share del 16.7%. Domenica Live ha invece registrato 2.029.000 spettatori (12%) con la presentazione di 21 minuti e 2.434.000 (16.2%) con l’Attualità dalle 14.23 alle 16.56. Il programma condotto da Barbara d’Urso ha poi intrattenuto 2.732.000 spettatori (19%) con le Storie dalle 17 alle 17.18, 2.890.000 spettatori (19.5%) dalle 17.22 alle 17.53, 2.922.000 spettatori (17.9%) dalle 17.59 alle 18.32 e 2.518.000 spettatori (14.3%) con L’Ultima Sorpresa.

Mara Venier e Barbara d’Urso: questa settimana sfida finita quasi in parità

Questa settimana la sfida tra Mara Venier e Barbara d’Urso si conclude con una quasi parità. Secondo i dati Auditel infatti in sovrapposizione Domenica In segna il 16.04% mentre Domenica Live il 15.9%. Buoni risultati anche questa settimana per il programma condotto da Cristina Parodi, La prima volta, che è stato visto da 1.962.000 spettatori pari al 12.3%. Questa settimana dunque il pubblico italiano si è diviso quasi equamente tra le due signore della domenica. Mara Venier ha ospitato in studio Antonella Clerici e Claudio Amendola mentre la d’Urso ha dato spazio, tra gli altri, agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3, ad Antonella Cavalieri ex di Dybala e a Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander.

Ascolti tv prima serata: testa a testa tra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro

Vediamo invece gli ascolti registrati nella prima serata di ieri, domenica 18 novembre 2018. Anche questa settimana abbiamo assistito ad un testa a testa tra Fabio Fazio e Gianni Morandi. Su Rai1 Che Tempo Che Fa è stato infatti visto da 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha tenuto davanti allo schermo 2.404.000, pari al 14.64% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha registrato 3.616.000 spettatori pari al 16.8% di share. In sovrapposizione la fiction di Canale 5 segna il 16.8% mentre il talk show di Rai1 registra il 15.5%.