Gianmarco Amicarelli a Domenica Live: cosa ha detto il fidanzato di Jane Alexander su Elia Fongaro

Prima intervista televisiva per Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander. L’uomo ha parlato per la prima volta dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra l’attrice di Elisa di Rivombrosa e Elia Fongaro. A Domenica Live Gianmarco ha chiarito che prima del reality show non era in crisi con l’italo-inglese. I due avevano appena cambiato casa e avevano intenzione di fare un lungo viaggio dopo la fine del programma. Non solo: parlavano spesso di matrimonio, da celebrare magari a Las Vegas, come fuga romantica. “Se lei era in crisi non lo so, non me ne ha mai parlato”, ha sottolineato Gianmarco, che lavora nel campo della musica. “La mia famiglia è triste, dispiaciuta e incredula come me”, ha aggiunto il fidanzato di Jane, che sul figlio della donna si è limitato a dire: “Damiano è un ragazzo fantastico, abbiamo un rapporto stupendo”.

Domenica Live, il fidanzato di Jane: “Non sono arrabbiato con Elia”

“Non so cosa è successo al Grande Fratello Vip, c’è stato un cambiamento repentino in pochi giorni. Elia non è neppure il genere di ragazzo che, secondo quanto mi ha detto lei stessa, può piacere a Jane”, ha confessato Gianmarco a Domenica Live. L’uomo ha dichiarato di non essere di certo arrabbiato con l’ex Velino di Striscia la notizia: “Non ce l’ho con lui. Era lei che doveva mettere dei paletti”. Nonostante la delusione, Gianmarco sta aspettando l’uscita di Jane dalla Casa di Cinecittà. “La sto aspettando, dobbiamo parlare. Perdonarla? Devo prima parlare con lei. Di sicuro non posso dimenticare quello che è successo. Mi ha deluso e sto soffrendo tantissimo”, ha ribadito Gianmarco.

Domenica Live: le ultime dichiarazioni di Elia Fongaro su Jane

Non solo Gianmarco, anche Elia Fongaro sta aspettando Jane Alexander fuori dal Grande Fratello Vip. “Mi manca e la sto aspettando. Provo un sentimento per lei”, ha fatto sapere il modello a Domenica Live.