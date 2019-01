Ascolti tv domenica 13 gennaio, bene il ritorno della Dottoressa Giò

Buoni gli ascolti ieri per la prima puntata della serie con Barbara d’Urso

È stata una domenica ricca di appuntamenti quella di ieri, 13 gennaio 2019. Vediamo i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda nel corso del pomeriggio e della prima serata. Iniziamo proprio dagli ascolti della prima serata. Su Rai1 l’incontro Napoli- Sassuolo ha tenuto davanti al teleschermo 3.534.000 spettatori con uno share pari al 14.1%. Su Canale 5 invece l’appuntamento era con l’atteso ritorno della Dottoressa Giò. La prima puntata della nuova stagione della serie con Barbara d’Urso è stata seguita da 3.046.000 spettatori con uno share del 12.6%. Un grande successo per la rete ammiraglia Mediaset, sottolineato anche dalle parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri:”Barbara conferma una volta in più la sua grandezza e la sua duttilità, dimostrando il suo talento a 360 gradi. Dottoressa Giò si è dimostrato un prodotto d’appeal e di grande efficacia narrativa. Complimenti a Barbara, a tutta la fiction Mediaset e Picomedia che ha realizzato una serie così amata e a tutto il gruppo Videonews che, quotidianamente, accompagna Barbara nei suoi contenitori di day time“. Tornando agli ascolti, su Rai2 la fiction La porta rossa ha ottenuto 1.606.000 spettatori (6.6%) mentre su Rai3 il film Il Divo ha registrato 1.403.000 spettatori (4.3%). Tornando alle reti Mediaset, su Italia1 Hercules – La leggenda ha inizio è stato visto da 1.817.000 spettatori con il 7.5% di share mentre su Rete4 il film Inside Man ha interessato 1.008.000 spettatori con il 5% di share.

Domenica In conquista il pubblico del pomeriggio

Il pomeriggio di ieri, domenica 13 gennaio, è stato dominato invece da Domenica In che su Rai1 ha segnato il 19.6% di share con 3.353.000 spettatori. La prima volta di Cristina Parodi ha intrattenuto 2.076.00 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 le soap calano ancora: Una vita ha registrato 2.084.000 (12.6%) spettatori mentre Il segreto ha ottenuto 1.961.000 spettatori (12.6%). Domenica Live con Barbara d’Urso è stato seguito da 2.114.000 spettatori, pari al 12.7% di share. Nel suo salotto la conduttrice ha ospitato Christopher Lambert e il figlio di Diego Armando Maradona.

Gli ascolti degli altri programmi in onda in prima serata

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata sulle reti minori. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 9.2% di share con 1.758.000 spettatori. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 hotel è stato seguito da 805.000 spettatori (3.7%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria ha interessato 467.000 spettatori (1.8%).