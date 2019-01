Christopher Lambert a Domenica Live: l’amore per Camilla e l’incidente con Barbara

Christopher Lambert ospite a Domenica Live: è Sergio in Dottoressa Giò

Christopher Lambert a Domenica Live ha ricevuto le famose sorprese di Barbara d’Urso. L’attore non è stato un ospite scelto a caso per questa prima puntata del 2019, perché è nel cast di Dottoressa Giò che andrà in onda stasera. Lambert interpreta i panni del cattivo Sergio, antagonista della dottoressa e per questo hanno girato diverse scene insieme. Durante una di queste c’è stato un piccolo incidente che ha costretto Barbara d’Urso ad andare in ospedale. Naturalmente in studio non poteva mancare la fidanzata Camilla Ferretti, ma procediamo con ordine. Barbara infatti inizialmente ha voluto parlare ci ciò che è successo sul set col suo collega.

Christopher Lambert e Barbara d’Urso, l’incidente sul set di Dottoressa Giò

La conduttrice ha innanzitutto voluto fare i complimenti al suo ospite: “Io guardavo negli occhi lui e insomma, era una gioia lavorare con lui”. I due hanno girato insieme tutta l’estate e la conduttrice ha raccontato: “Ho finito di girare e sono andata al pronto soccorso”. Una scena prevedeva che lui le desse una spinta, ma qualcosa è andato storto: “Alla decima volta ho sentito ‘tac’. Un piccolo ‘tac’? Un grande ‘taccone’. Lui poverino ogni volta diceva ‘Barbara, stai bene? Barbara’. Sto bene, sto benissimo. è stato un piacere ricevere questa sorta di colpo da te”. La conduttrice ha anche mostrato una clip sull’incidente durante le riprese della Dottoressa Giò.

Christopher Lambert fidanzato con Camilla Ferranti: l’amore è esploso sul set

Ma subito dopo si è passati alla sfera sentimentale di Christopher Lambert. Proprio sul set della fiction di Barbara d’Urso infatti l’attore ha conosciuto la sua nuova fidanzata Camilla, anche lei infatti è nel cast. Pare che il colpo di fulmine ci sia stato durante la cena di fine riprese, ma lui ha preferito non parlare della sua relazione. Peccato che poco dopo sia entrata in studio proprio Camilla, che si è sentita salvata dall’arrivo di Christopher nella sua vita. Anche oggi ha ribadito tutto il suo amore: “Grazie perché sei riuscito ad arricchirmi, in tutti i sensi”. L’attore ha speso delle bellissime parole sulla fidanzata: “Lei è molto speciale, intelligente ed è qualcuno che ha un cuore grande. Una persona generosa, che dà tanto agli altri di sé stessa. Mi tocca ed è questa la cosa più importante di tutte”.