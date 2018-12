Camilla Ferranti: “Ho rischiato di morire, Christopher Lambert mi ha sorpreso”

Camilla Ferranti parla per la prima volta della relazione con Christopher Lambert

È amore vero tra Camilla Ferranti e Christopher Lambert. E l’ex tronista di Uomini e Donne lo ha sottolineato nell’intervista rilasciata a Diva e Donna. La prima da quando l’attrice è felice accanto al collega più maturo. Secondo i gossip i due si sposeranno presto, nel 2019, ma per il momento le bocche dei diretti interessati sono ben cucite. “Da Christopher ho imparato molto. La differenza d’età (lei 39 anni, lui 61, ndr) non si nota. Sto riuscendo a vivere questo rapporto in modo maturo. In passato ho sacrificato la carriera per il privato, ora sono cambiata. Riesco sia a dedicarmi al mio uomo sia a rispettare me stessa”, ha dichiarato Camilla. La giovane ha capito che il sentimento con Lambert era forte e importante quando ha avuto un brutto incidente stradale.

Camilla Ferranti incidente: investita da un motorino

Lo scorso settembre Camilla Ferranti è stata investita da un motorino mentre attraversava la strada a Roma. L’attrice è stata trascinata sull’asfalto per qualche metro ed è finita in ospedale in ambulanza. “Sono viva per miracolo. Poteva andare peggio, invece solo escoriazioni. Ero sotto shock e quando Christopher l’ha saputo è subito tornato in Italia da New York dove era appena atterrato. L’ho sentito davvero angosciato per me e ha voluto starmi vicino. Questo mi ha aperto gli occhi sul sentimento che ci lega”, ha raccontato la Ferranti. Camilla ha conosciuto Christopher sul set della nuova serie de La Dottoressa Giò, in onda su Canale 5 dal prossimo 13 gennaio.

Camilla Ferranti non ha mai visto i film di Lambert

Nell’intervista a Diva e Donna Camilla Ferranti ha rivelato di non aver mai visto un film di Christopher Lambert. Prima di conoscerlo non era assolutamente una sua fan. “Non mi sono interessata nemmeno al suo passato, alle storie che ha avuto (tra queste quella con un’altra italiana: Alba Parietti, ndr): viviamo entrambi il presente”, ha assicurato Camilla.