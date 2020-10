Ascolti tv 11 ottobre 2020: Barbara d’Urso e Nations League, chi ha vinto

I dati degli ascolti tv della prima serata di domenica 11 ottobre 2020 vedono trionfare l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Italia, che ha conquistato la presenza di più quasi 7 milioni di telespettatori. In onda su Rai Uno, la partita di calcio ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 6.814.000 di telespettatori con uno share del 26.2%. Su Canale 5, invece, ha cercato di tenere testa all’incontro di Uefa Nations League della nazionale italiana il programma in prima serata di Barbara d’Urso. Scendendo nel dettaglio, Live – Non è la D’Urso in onda dalle 21.47 alle 25.26, ha totalizzato la presenza di 2.432.000 di telespettatori con il 15.9% di share. La presentazione della trasmissione, in onda dalle 21.47 alle 25.26, ha visto incollati al piccolo schermo 2.975.000 di telespettatori (11.2%). Su Rai 3 Che tempo che fa – in onda dalle 20.32 alle 22.46 – ha intrattenuto 2.648.000 di telespettatori con uno uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo, in onda dalle 22.50 alle 23.56, 1.580.000 di telespettatori (9.4%). La7 con Non è l’Arena ha conquistato la presenza di 1.261.000 di telespettatori (4.8%) nella prima parte e 860.000 telespettatori nella seconda.

Ascolti tv domenica 11 ottobre 2020: i dati di Domenica In, di Domenica Live e delle soap di Canale 5

Per quanto riguarda i programmi in onda il pomeriggio di domenica 11 ottobre 2020, su Rai Uno Domenica In ha totalizzato la presenza di 3.551.000 di telespettatori (19.2%) nella prima parte e di 3.211.000 (18.7%) nella seconda. Come sempre, nel primo pomeriggio, a intrattenere il pubblico di Canale 5 ci hanno pensato le quattro soap: Beautiful 2.437.000 di telespettatori (13.2%), Una Vita 2.124.000 (11.4%), Il Segreto 1767.000 (10%) e Daydreamer – Le Ali del Sogno 1.913.000 (11.8%). Domenica Live, che ha visto il ritorno di Paolo e Clizia e di Marco Carta, ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.047.000 di telespettatori con il 12.6% di share (presentazione 1.780.000 con l’11.3% di share e ultima sorpresa 2.066.000 con il 12%).

Ascolti tv domenica 11 ottobre 2020: preserale e access prime time di Rai Uno, Canale 5 e Rete 4

L’Eredità – La Sfida dei sette su Rai 1 nel preserale ha conquistato ben 3.069.000 di telespettatori (16.8%), mentre L’Eredità 4.283.000 di telespettatori (20.5%). Invece, su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.491.000 di telespettatori (13.9%) e RiCaduta Libera 3.390.000 (16.5%). Nell’access prime time, Paperissima Sprint ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.136.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rete 4, Stasera Italia ha totalizzato la presenza di 1.032.000 di telespettatori (4%) nella prima parte e di 1.050.000 (3.9%) nella seconda.