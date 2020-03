Ascolti tv 9 marzo 2020: il Covid-19 penalizza Il Commissario Montalbano

Ascolti tv lunedì 9 marzo 2020: i dati di “Salvo amato, Livia mia” de Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano ha vinto la serata degli ascolti tv di lunedì 9 marzo 2020. L’episodio “Salvo amato, Livia mia” ha totalizzato 9.377.000 spettatori con il 39% di share. Un ottimo risultato seppur in leggero calo rispetto agli standard a cui è abituata la fiction con protagonista Luca Zingaretti. Di solito la serie conquista più di 11 milioni di telespettatori ma quella di ieri non è stata una serata facile per gli italiani. Montalbano è partito dopo le 22 per lasciare spazio al discorso del presidente Conte, che ha dichiarato l’Italia intera zona rossa per via del Coronavirus. Molti, dunque, non sono riusciti a concentrarsi sulla puntata di Montalbano come avrebbero dovuto mentre i più sciocchi sono usciti a fare rifornimento alimentare senza badare troppo – ancora una volta! – all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Gli ascolti tv degli altri programmi di lunedì 9 marzo 2020

Per quanto riguarda le altre reti, Canale 5 non va oltre 1.941.000 spettatori con il 7.80% di share con il film apocalittico Geostorm. Buon risultato per Rete 4 che con il programma di attualità Stasera Italia attira l’attenzione di oltre 2 milioni di telespettatori con l’8.50%.

I programmi televisivi sospesi per colpa del Coronavirus

Intanto sono stati sospesi per il Covid-19 i seguenti format: Domenica Live, Verissimo, La Corrida, Made in Sud, La Repubblica delle Donne. A giorni si fermeranno anche le registrazioni di Forum e Soliti Ignoti.