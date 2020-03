Il Commissario Montalbano, episodio “Salvo amato, Livia mia”: chi sono le nuove attrici e personaggi

Sono diversi i volti noti presenti in “Salvo amato, Livia mia”, l’episodio de Il Commissario Montalbano in onda per la prima volta lunedì 9 marzo 2020. Attrici che abbiamo già visto in altre fiction o programmi tv e che, siamo sicuri, lasceranno il segno nella fiction Rai seppur per una sola puntata. Scopri su Gossipetv chi sono i nuovi attori e che personaggio interpretano!

Federica De Benedittis è Agata Cosentino

L’attrice che interpreta la vittima ne Il Commissario Montalbano ha preso parte con piccoli ruoli a diverse fiction e film ma la grande popolarità è arrivata nel 2018 con Il Paradiso delle Signore. Da due anni la De Benedettis è la determinata e testarda Venere Roberta Pellegrino. Di recente è convolata a nozze con il collega di set Giulio Maria Corso.

Katia Greco è Caterina Giunta

L’attrice di Messina è già popolare tra i fan de Il Commissario Montalbano. La Greco ha infatti indossato i panni della prima fidanzata di Salvo nella serie tv Il giovane Montalbano con protagonista Michele Riondino. Katia ora presta il volto ad un personaggio totalmente diverso. La 35enne è apparsa pure in piccoli ruoli ne L’Allieva 2 e in Che Dio ci aiuti 5.

Roberta Giarrusso è Signora Caruana

Roberta Giarrusso è diventata famosa grazie alla serie Mediaset Carabinieri. Successivamente ha lavorato ad altre serie di Canale 5 quali Non è stato mio figlio è Sacrificio d’amore. Ha partecipato a I migliori anni in qualità di valletta mentre come concorrente è stata protagonista a Tale e Quale Show e a Pechino Express.