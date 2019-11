Ascolti tv 8 novembre, Tale e Quale trionfa, lieve calo per Fiorello: i dati

Ascolti tv 8 novembre 2019, ecco chi ha vinto la serata tra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro

Oh, la settimana è finalmente terminata! Oggi è sabato e ieri…era venerdì! E dunque ieri sera la televisione ha fatto un’ottima compagnia agli italiani, visto che ogni canale proponeva qualcosa di interessante e divertente. Su Rai Uno c’era Tale e Quale Show, l’ultima puntata, al timone come sempre Carlo Conti affiancato tra i 3 spumeggianti giudici, con due ospiti speciali: Sergio Castellitto e Gigi Proietti. Canale 5 invece ha portato nelle case degli italiani un’altra bella puntata della serie tv L’Isola di Pietro 3 con protagonista Gianni Morandi. Ma qual’è stato il canale che ottenuto più ascolti? Vediamo un po’!

Tale e Quale Show sfida Morandi e vince ottenendo più ascolti

L’ultima puntata de il Super Torneo di Tale e Quale Show (che ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella), su Rai Uno, ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share. Ottima chiusura per il colorato varietà condotto da Carlo Conti! Su Rai Due, la serie tv N.C.I.S.: Los Angeles-Punti deboli ha incuriosito 994.000 spettatori con il 4,1% di share, invece Criminal Minds-Luci notturne 732.000 spettatori (3.4%). La quarta puntata de L’Isola di Pietro 3 ha radunato 2.964.000 affezionati ottenendo il 13.9% di share. Su Italia Uno, il film Jupiter – Il destino dell’universo ha interessato 1.164.000 spettatori con il 5.2% di share. Quarto Grado con Gianlugi Nuzzi e Alessandra Viero, andato in onda su Rete 4, ha informato 1.352.000 italiani totalizzando il 7,26% di share. Su Rai 3, il docu – film di Ezio Mauro 1989 – Cronache dal Muro di Berlino ha catturato l’attenzione di 1.003.000 spettatori ottenendo il 4.1% di share.

Ieri sera, l’ultima puntata su Rai Uno di VivaRaiplay: ecco come è andata

Ieri sera, su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata speciale di VivaRaiplay con Fiorello. Poi il varietà andrà in onda sulla piattaforma streaming della Rai ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:30 dal 13 novembre in poi. Come sarà andata la serata di ieri? Niente male, anche se ha subito un leggero calo rispetto alle altre puntate. Lo showman infatti ha radunato 5.352.000 spettatori totalizzando il 21.6% di share!

Ecco come hanno concluso la settimana i programmi pomeridiani più amati

Uomini e Donne è stato seguito da 000 spettatori (%). Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 000 spettatori con il % di share. Su Rai Uno, Vieni da Me, con Caterina Balivo, ha tenuto incollati allo schermo 1.911.000 spettatori ottenendo il 13,4% di share. Sempre sullo stesso canale, La Vita in Diretta con al timone l’esplosiva coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.915.000 spettatori con il 14,3% di share. Su Canale Cinque, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 000 persone nella prima parte (%), al % con 000 spettatori nella seconda e 000 spettatori nella terza con il % di share.